Microsoft/Divulgação Microsoft apresenta especificações do Xbox X Series

A Microsoft revelou nesta segunda, 16, novas especificações técnicas do Xbox Series X, nova geração do seu console. Entre elas estão processador Zen 2 da AMD com oito núcleos e velocidades de 3,8 GHz, processador gráfico RNDA 2 de 12 teraflops, 16 GB de memória GDDR6 e armazenamento SSD de até 1 TB.

Segundo a empresa, isso vai reduzir consideravelmente o tempo de carregamento dos jogos. Numa demonstração da empresa (vídeo abaixo), o jogo State of Decay 2 carregou 40 segundos mais rápido do que o Xbox One X.

A memória do console será usada da seguinte forma: 10 GB serão usados para acelerar o processamento gráfico, 3,5 GB serão usados como memória padrão e 2,5 GB serão reservados para o sistema operacional. O armazenamento poderá ser ampliado por HD externo via USB 3.2 e suporte para drive de Blu-ray 4K - a Microsoft imagina performance 4K em até 120 quadros por segundo (fps).

O novo SSD permitirá que os jogadores continuem partidas instantaneamente, mesmo após o X Series ser reiniciado para atualizações do sistema. Os estados de jogos serão salvos diretamente no sistema do SSD.

O X Series terá também suporte a resoluções 8K com taxas de até 120 fps - a Microsoft diz que vem trabalhando com a indústria de TVs para garantir suporte ao novo console. Outros detalhes técnicos devem ser ainda revelados nesta semana e mais informações sobre os jogos devem começar a aparecer em junho.

Com o anúncio, a disputa da nova geração de consoles já está delineada. Em outubro de 2019, a Sony confirmou que o seu próximo console será o Playstation 5, que já teve até foto da versão para desenvolvedores vazada. Microsoft não deve entrar na disputa com um único console, e que uma versão mais barata e menos potente do Xbox seja anunciada.