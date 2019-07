Xiaomi A linha de celulares CC da Xiaomi tem como foco o público jovem

A fabricante chinesa Xiaomi apresentou nesta terça-feira, 2, os três modelos da nova linha de celulares CC, que é focada no público jovem. Trata-se dos aparelhos Mi CC9, Mi CC9E e Mi CC9 Meitu Edition, que se destacam pela câmera traseira tripla, com sensor principal de 48 megapixels. Os celulares chegam ao mercado chinês nesta sexta-feira, 5, com preços que variam de R$ 720 a R$ 1,5 mil.

A Xiaomi disse ao Estado que ainda não há previsão de quando os novos modelos serão vendidos no Brasil. Ainda não se sabe também se eles chegarão ao País com os preços baixos que foram colocados nos aparelhos na China. Entretanto, a empresa afirmou que está trabalhando em homologações para novos celulares no Brasil.

A câmera frontal dos aparelhos tem 32 megapixels e fica em um entalhe em forma de gota. Os três aparelhos também têm um leitor de impressão digital na tela e bateria de 4030 mAh.

O Mi CC9 é o modelo principal da linha, que tem tela de 6,39 polegadas, com resolução FullHD+ (2220 x 1080 pixels), além de uma memória RAM de 6GB e opções de armazenamento de 64GB ou 128GB. O processador é o Snapdragon 710. Ele tem design parecido com o Mi 9, aparelho premium da Xiaomi que já está à venda no Brasil.

O modelo mais básico é o Mi CC9E, que tem um processador mais modesto, o Snapdragon 665. A tela é de 6 polegadas, com resolução HD+ (1600 x 900 pixels). Há opções de 4GB ou 6GB de RAM e o armazenamento interno é de 64GB.

O Mi CC9 Meitu Edition é o aparelho mais caro da linha. Além de ter tela FullHD+ de 6,39 polegadas, processador de Snapdragon 710 e armazenamento de 256 GB, o celular também tem um recurso de otimização de fotos com inteligência artificial.