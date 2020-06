Xiaomi Mi Band 5 muda o sistema de carregamento da pulseira

A Xiaomi revelou detalhes da Mi Band 5, nova geração da sua pulseira conectada, que deve ter lançamento oficial nesta quinta, 11.

Entre as novidades estão mudanças no sistema de carregamento, que vai adotar um conector magnético, recurso presente no Apple Watch. Até a Mi Band 4, o usuário precisava retirar o núcleo da pulseira para conectá-lo ao carregador. Agora, será possível apenas encostar a traseira do núcleo na base magnética, sem a necessidade da separação dos componentes.

A nova Mi Band deve também ter uma tela 20% maior, suporte a NFC, capacidade de monitorar saúde da mulher e novos sensores - esse último quesito não foi discutido em detalhes. O acessório deverá ter capacidade também de controlar a câmera do celular à distância e trará 11 modalidades esportivas para serem monitoradas.

Os detalhes de preço e disponibilidade devem ser revelados no lançamento oficial - até agora não há confirmação da chegada do acessório ao País.