Divulgação/Link Design do relógio inteligente chamou atenção pelas semelhanças com o Apple Watch

A fabricante chinesa de eletrônicos Xiaomi compartilhou em redes sociais mais detalhes sobre sua nova linha de relógios inteligentes, que deverá ser apresentado num evento na segunda-feira, 4. O Mi Watch, como provavelmente o aparelho será chamado, tem quase o mesmo design quadrado do relógio da Apple, incluindo uma coroa digital muito semelhante ao lado.

O Mi Watch será um menos arredondado e grosso que o último Watch 5 da Apple. Entre as funcionalidades do relógio inteligente está a capacidade de lidar com chamadas. Os botões também são bastante parecidos com os do AppleWatch.

Os botões também são iguais aos do Apple Watch

O dispositivo será equipado com chips Wi-Fi, GPS e NFC (tecnologia de campo próximo), além de um eSIM – modalidade de chip virtual já oferecida por algumas operadoras no Brasil. A Xiaomi já vende vários dispositivos inteligentes, incluindo as pulseiras inteligentes Mi Band, mas estas são bem mais baratas – é possível encontrar alguns modelos por menos de R$ 200.