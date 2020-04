Xiaomi Redmi Note 9S: intermediário da Xiaomi

A Xiaomi anunciou nesta segunda-feira, 20, a chegada do Redmi Note 9S na América Latina. O aparelho, que pertencem à linha intermediária da marca, vai custar até R$ 3 mil no País. O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber o celular, lançado lá fora no fim de março. Por conta da pandemia de coronavírus, o lançamento foi apresentado através de uma transmissão ao vivo no Facebook da Xiaomi, liderada por Luciano Barbosa, chefe das operações da empresa no Brasil. De acordo com Barbosa, o lançamento do celular é um desafio de logística para a marca no momento.

“Inicialmente, tivemos um certo atraso na chegada de produtos, mas conseguimos estabilizar. O fechamento de lojas físicas acabou impactando nossos negócios, temos o e-commerce, mas nos sentimos impactados, isso é notório. Mas estávamos enxergando a situação já como muito grave e estávamos prevendo a possibilidade de chegar aqui. Quando a situação começou, já tínhamos feito pedidos de produtos em maior quantidade para garantir a demanda”, explicou.

Barbosa também comentou sobre a alta do dólar no País, que pode influenciar nos valores dos produtos. Segundo ele, apesar do impacto, a empresa trabalha para manter os preços. “Tivemos um impacto, fizemos uma leve correção no preço dos produtos, mas vamos fazer o possível para manter os preços”.

Especificações do Redmi Note 9S

No smartphone, as quatro câmeras traseiras se mantém, mas em um formato diferente comparado ao Redmi Note 8, em duas colunas. São quatro sensores traseiros, sendo a lente principal de 48 megapixels (MP), a grande ultra angular de 8 MP, um sensor de profundidade de 2 MP e um quarto sensor específico de modo macro de 5MP.

A câmera frontal de 16MP tem modo retrato, selfie panorâmica e gravação de vídeos em câmera lenta, o slow motion, uma novidade em relação ao Redmi Note 8, último lançamento da família. O aparelho também tem suporte para reconhecimento facial.

O desempenho fica por conta do Snapdragon 720G, focada em jogos para o celular, além de memória RAM de até 6GB e até 128GB de armazenamento, com possibilidade de expansão. A bateria, de 5020 mAh, promete uma maior duração, podendo ter vida útil de mais de dois dias sem precisar de recarga.

O leitor de impressão digital também foi alterado no novo aparelho, equiparado como um “Redmi Note 9 Pro”, segundo Barbosa. Para tornar a parte de trás do aparelho mais nivelada, foi transferido para um botão na lateral do dispositivo, que pode ser adquirido nas cores branca, azul e cinza.

A tela é de 6,67 polegadas, tem tecnologia Full HD+, que melhora a nitidez das imagens e DotDisplay, uma diminuição no entalhe da câmera frontal, para maior aproveitamento da tela. Segundo a empresa, o aparelho também possui certificação P2i contra respingos de líquidos, por conta de uma impermeabilização que o celular é submetido na fabricação.

Pré-venda e entregas

A pré venda do aparelho acontece nesta segunda-feira, 20, até às 23 horas, através do site oficial da marca. A venda do aparelho ainda será anunciada posteriormente. Na versão com 4GB de memória RAM e 64GB o smartphone sai por R$ 2,8 mil. Já a versão com 6GB e 128GB de armazenamento chega por R$ 3 mil. Na pré venda, as duas versões apresentam descontos de R$ 1 mil.

Barbosa afirmou também que, por conta da pandemia de coronavírus, a empresa se compromete a enviar os aparelhos adquiridos na pré venda até o dia 31 de maio. Ainda não há previsão de quando as vendas de fato devem iniciar no País. Ainda, novos produtos da linha Redmi 9 devem ser lançados em 2020 no Brasil, mas ainda não tem datas definidas. Para 2020, a empresa ainda espera manter os planos de expansão de lojas e pontos de vendas, que já estão em expansão. “O ano fiscal de 2019 foi muito importante pra gente, esperamos manter esse ritmo”.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas