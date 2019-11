Xiaomi MiWatch ainda não tem previsão de lançamento no Brasil

A chinesa Xiaomi lançou oficialmente o Mi Watch, novo modelo de relógio inteligente que deve concorrer diretamente com o Apple Watch, da gigante Apple. O relógio é o primeiro smartwatch da marca e deve chegar às lojas nas próximas semanas. Na China, o aparelho está sendo vendido em torno de U$ 185 (aproximadamente R$ 740) – cerca de metade do preço do rival americano. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

O Mi Watch terá duas opções de cores – preto e cinza – e uma tela AMOLED de 1,78 polegadas. Seu display ficará ligado permanentemente sob o modo de baixa energia, para economizar bateria. Em contato direto com a pele, a parte de baixo do relógio, guarda os sensores de monitoramento e é revestida por cerâmica. Nos seus 44 milímetros de dimensão, o aparelho também abriga microfones e alto-falantes próprios.

O modelo lembra bastante o Apple Watch 5, último lançado pela gigante americana. Entre as funcionalidades do dispositivo inteligente da Xiaomi está a capacidade de lidar com chamadas. A bateria do eletrônico deve durar cerca de 36 horas após uma recarga total.

O Mi Watch será equipado com chips Wi-Fi, GPS e NFC (tecnologia de campo próximo), além de um eSIM – modalidade de chip virtual já oferecida por algumas operadoras no Brasil. Ele terá uma função 4G própria, que permite que ele seja usado de forma independente, além de 1 gigabyte de memória RAM e 8GB de armazenamento interno.

A Xiaomi já vende vários dispositivos inteligentes, incluindo as pulseiras Mi Band, mas estas são bem mais baratas. É possível encontrar alguns modelos por menos de R$ 200.