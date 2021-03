Xiaomi O smartphone tem tela Oled de 8,01 polegadas quando aberta e 6,52 polegadas quando fechada

A Xiaomi apresentou, nesta terça-feira, 30, o Mi Mix Fold, primeiro celular dobrável da marca na China. Com tela interna de 8,01 polegadas, o aparelho — que lembra o Samsung Galaxy Z Fold — tem câmera de 108 megapixels (MP) e chega às lojas por até US$ 1,978 mil.

O smartphone entra para o clube de aparelhos dobráveis lançados nos últimos anos, ao lado de modelos da Samsung, Motorola e Huawei. O conceito, adotado por essas fabricantes, quer oferecer telas maiores e configurações de serviço que podem ser adaptáveis — para ter um telefone e um mini tablet, por exemplo.

O Mi Mix Fold quer ser mais uma opção nessa categoria. O smartphone tem tela Oled de 8,01 polegadas quando aberta, no formato 4:3, resolução de 2480 x 1860 e suporte para Dolby Vision HDR. Fechada, a tela tem 6,52 polegadas.

No desempenho, o modelo funciona com chip Qualcomm Snapdragon 888 e bateria de 5,020mAh, que pode carregar o aparelho em até 37 minutos, informou a empresa. O cliente ainda pode escolher as opções de 12GB ou 16GB de memória RAM e 256GB ou 512GB de armazenamento.

O sistema de câmeras é triplo com uma lente teleobjetiva, uma principal, de 108 MP e uma ultra angular, de 13 MP. Ainda, segundo a Xiaomi, o aparelho pode ser dobrado até 200 mil vezes sem apresentar nenhum dano.

Por enquanto, o aparelho está disponível apenas na China e já abriu a pré-venda para os clientes da marca, com previsão de entrega em meados de abril. São duas versões: a de 12GB de RAM e 256GB de armazenamento sai por US$ 1,521 mil, e a de 16GB de RAM e 512GB de armazenamento fica em torno de US$ 1,978 mil.