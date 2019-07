Xiaomi O Mi 9 SE, da Xiaomi, tem tela de 5,97 polegadas, com leitor de impressões digitais

A fabricante chinesa Xiaomi anunciou nesta terça-feira, 30, o lançamento do celular Mi 9 SE nos marketplaces Submarino, Americanas.com e Shoptime, e também em sua loja física no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, inaugurada em junho. O aparelho custará R$ 3,3 mil e faz parte da linha premium da empresa, que tem como carro-chefe o Mi 9, que custa R$ 4 mil.

O Mi 9 SE se destaca pelo poder da câmera. Ele tem câmera tripla, sendo que a lente principal tem 48MP, além de uma câmera de selfies de 20 MP. O aparelho tem tela de 5,97 polegadas, com leitor de impressões digitais, e carrega um processador Qualcomm Snapdragon 712 de oito núcleos.

Disponível nas cores preto e azul, o Mi 9 SE tem opções de armazenamento de 128 GB ou 64 GB, e memória RAM de 6GB. A bateria é de 3.070 mAh.

“A nossa expectativa é que o aparelho realmente faça sucesso entre o público brasileiro, que tradicionalmente valoriza essas características do celular”, afirmou Luciano Barbosa, diretor do projeto Xiaomi no Brasil, em comunicado.

Procurada pelo Estado, a Xiaomi afirma que ainda não há previsão de quando o aparelho será vendido no site nacional oficial da empresa.