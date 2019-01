Um vídeo mostrando um smartphone dobrável atribuído a fabricante chinesa Xiaomi foi vazado pelo repórter Evan Blass em seu perfil no Twitter – o jornalista é conhecido por revelar especificações de celulares antes do lançamento. Ao contrário dos aparelhos flexíveis já lançados – como da Samsung e o da startup Royole – o modelo atribuído a marca chinesa podem ser dobrados em até duas vezes.

Nas imagens, o smartphone aparece executando o aplicativo do Google Maps. Mas, Evan Blass deixou claro na publicação que não pode garantir a veracidade do vídeo.

Desde 2016 há rumores de que a Xiaomi está desenvolvendo um aparelho dobrável – à época um vídeo foi vazado mostrando um modelo dobrável também atribuído a fabricante, mas o modelo não chegou a ser fabricado.

Dobráveis. Se o smartphone que aparece no vídeo realmente for lançado, a Xiaomi se juntará à fabricante Samsung e à startup Royale, que apresentaram seus protótipos dobráveis em 2018.

Quem ganhou a corrida do lançamento do primeiro smartphone dobrável foi a startup Royale, que apresentou o dispositivo FlexPai no começo de novembro. Com uma tela de 7,8 polegadas, o FlexPai tem o tamanho semelhante a um tablet, mas assume a dimensão de um celular quando é dobrado. O celular já está à venda nas lojas chinesas por a partir de US$ 1,3 mil.

Dias depois a Samsung apresentou sua primeira tela de smartphone flexível. Quando está fechada, a Infinity Flex Display (visor de tela infinita, em tradução do inglês) se assemelha ao visor de um smartphone tradicional. Mas, quando aberto, passa a adotar uma tela estendida, de 7,3 polegadas. Ainda não há previsão de lançamento deste modelo.

Existem rumores de que as empresas Lenovo e Huawei também estão desenvolvendo smartphones dobráveis. Há sinais de que a Apple também está explorando o conceito. Porém, nenhum produto foi confirmado pelas fabricantes.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F