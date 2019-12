Xiaomi O Mi Note 10, da Xiaomi, vai chegar ao Brasil a partir de R$ 4,1 mil

Anunciado com estardalhaço em novembro, o smartphone topo de linha da Xiaomi chegará ao Brasil em 18 de dezembro. Chamado de Mi Note 10, o aparelho tem como diferencial o fato de ter cinco lentes na câmera traseira – a principal delas é uma grande angular de 108 MP (megapixels). Por enquanto, porém, o celular será vendido apenas nas lojas da operadora Vivo, por preços que começam em R$ 4,1 mil.

Os valores, porém, estão atrelados ao tipo de plano que o usuário tem com a empresa, podendo chegar a até R$ 5 mil. Procurada pelo Estado, a assessoria da Xiaomi disse que não tem previsão para quando começará a vender o Mi Note 10 de forma desbloqueada no País – a expectativa, porém, é de que o aparelho custe ainda mais caro do que já aparece aqui.

Além do sistema de lente de cinco câmeras traseiras, o aparelho traz tela de 6,47 polegadas, sem botões. O espaço de armazenamento interno é de 128 GB, com 6 GB de memória RAM, processador Snapdragon 730G e bateria de 5.260 mAh (miliAmpére-hora). No mercado brasileiro, o aparelho estará disponível em três cores: verde, branco e preto.