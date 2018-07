Divulgação Zenfone 3

Um dos smartphones mais aguardados do ano, o Zenfone 3 é um dos mais vistosos aparelhos da Asus já fabricados até hoje. A empresa, que tem adotado a linha de “tornar o luxo acessível”, acertou a mão dessa vez. Com preço a partir de R$ 1,9 mil, o Zenfone 3 traz design sofisticado, com vidro em ambos os lados e alumínio na borda, que estava restrito aos produtos topo de linha. Isso fez dele a escolha do Estado na categoria entre R$ 1,5 mil a R$ 3 mil.

Apesar de chamar facilmente a atenção na mesa do bar, o design do novo smartphone da Asus guarda uma armadilha. Se o dono não prestar atenção, ele pode escorregar da mão num segundo. Se isso acontecer, não será só com o vidro da tela que será preciso se preocupar, mas também com o da traseira.

Na parte interna o destaque é o processador Snapdragon 625 com oito núcleos. Ele marca uma mudança importante na Asus: a empresa abandonou os chips da Intel e agora, como outras rivais, passa a incorporar processadores baseados na arquitetura ARM, conhecidos pela eficiência no uso de energia.

O sistema operacional também é o Android, mas muito modificado pela Asus, que adota a interface ZenUI. As transições animadas de telas e uma série de aplicativos próprios tornam a experiência com o aparelho cansativa. Seria perfeito se ele viesse com Android “puro”.