Asus O Zenfone 5, com design que lembra o iPhone X, mas com preço sugerido de metade do smartphone da Apple será vendido no Brasil a partir do segundo semestre, prometeu a Asus

O Zenfone 5 é o mais novo smartphone da fabricante de Taiwan e chega ao Brasil com a promessa de ser uma das alternativas Android ao design do iPhone X. O aparelho, porém, entrega uma boa câmera e um bom desempenho - se você não se importar em ter um clone maior do aparelho da Apple.

Vendido por R$ 2 mil, o aparelho é uma boa alternativa para quem procura um design parecido com o do smartphone ultrapremium da Apple, mas não quer gastar tanto e não se importa em usar um “clone”. Tirando isso, seu desempenho e câmeras oferecem uma relação custo/benefício excelente.

Para quem quiser configurações mais robustas, a Asus também oferece o modelo Zenfone 5Z. Ele tem o mesmo design do Zenfone 5, mas traz um processador mais rápido (Qualcomm Snapdragon 845, o mesmo do Samsung Galaxy S9, por exemplo), mais armazenamento e mais memória pelo preço sugerido inicial de R$ 2,5 mil – também em uma excelente relação custo/benefício.

Design. Sem dúvida, o desenho industrial do Zenfone 5 é o que mais chama atenção no aparelho: frente quase toda coberta pela tela, com vidro recobrindo todo o aparelho e bordas metálicas. Mas o topo da tela traz um velho conhecido – que tem sido chamado por aí de “notch”, entalhe ou franja. É uma pequena área central que traz a câmera frontal e sensores e que fica cercada por tela aos lados, dando um efeito curioso. A Apple foi a primeira a ter uma tela assim, com o iPhone X. Outros fabricantes seguiram a moda – entre eles a LG no G7 Thinq e agora a Asus no Zenfone 5.

A explicação oficial para ter algo assim na tela é “otimizar o espaço de notificações aumentando o espaço da tela” - segundo a Asus, o Zenfone 5 tem 90% da superfície frontal feita apenas com a tela, quase sem bordas. Felizmente, a fabricante incluiu nas configurações do sistema operacional uma opção para esconder o recorte.

Além da frente igual, a traseira recoberta por vidro traz duas câmeras na vertical, também seguindo o design adotado no iPhone X. A única diferença da Apple aqui é que o modelo da Asus tem um leitor de impressões digitais na traseira do aparelho.

Sistema. O Zenfone 5 vem com Android 8.1 “Oreo" e a interface de sistema, chamada ZenUI 5, está sendo simplificada nos últimos anos. É uma ótima notícia: o Zenfone 5 vem com poucos aplicativos pré-instalados, sendo a maioria do próprio Google. Além disso, há redes sociais (Facebook e Instagram) e poucos apps da Asus (calculadora, relógio, contatos, gravador, previsão do tempo, gerenciador de desempenho).

Um extra exclusivo muito interessante no Zenfone 5 brasileiro é a parceria da fabricante com a Turma da Mônica, oferecendo temas, papéis de parede, ícones e “Zenimojis" (os emojis animados da Asus) com os personagens clássicos da turma.

Asus Asus lança o Zenfone 5 no Brasil com emojis animados da Turma da Mônica

A grande mudança no Zenfone 5 ocorre por baixo dos panos, graças à integração de recursos de Inteligência Artificial para melhorar e auxiliar o uso do aparelho. Entre elas, a detecção automática de 16 tipos de cenas na câmera fotográfica ajustando a melhor combinação de cor e luminosidade, por exemplo, a organização por tipo de foto na galeria de imagens (paisagem, retrato, bichos, entre outros) e a adaptação (depois de um tempo de uso) do modo como o telefone carrega a bateria à noite, permitindo uma maior duração da vida útil da bateria a longo prazo. São recursos úteis, mas que na maioria das vezes podem passar despercebidos pelo dono do aparelho.

Especificações. O Zenfone 5 traz uma tela grande (6,2 polegadas) em um corpo compatível com um aparelho de 5,5″, aparentando ser menor do que realmente é.

Suas configurações de hardware incluem processador Qualcomm Snapdragon 636, 4GB de RAM e 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno, som DTS Headphone:X (com fones de ouvido de alta definição), gaveta com suporte a dois SIM cards de operadoras e cartões de memória de até 2 terabytes e uma bateria com capacidade de armazenamento de 3.300 mAH.

Graças à otimização do sistema utilizado pela fabricante, o aparelho passa uma sensação de rapidez, com transição de telas muito fluida. A bateria, em média, chegou a 29% após uso intenso diário (ouvindo música em streaming, acessando e-mails e redes sociais e ocasionalmente tomando notas de reuniões no telefone).

Câmera. A câmera dupla traseira traz um sensor Sony IMX363 de 12 megapixels com abertura f/1.8 na câmera principal e 120 graus de visualização na câmera secundária (grande angular). O recurso de inteligência artificial aparece aqui de forma simples, ao mostrar um ícone de qual tipo de cena foi detectado.

O desempenho da câmera com boas condições de luz (durante o dia, por exemplo) é muito bom, e o modo PRO, com ajustes manuais, permite tirar fotos com um melhor ajuste fino. Em cenas noturnas ou com modo retrato, os resultados foram mistos – alguns muito bons e alguns que não ficaram bons. Mas, no geral, a câmera é boa.

Zenfone 5

Asus

Android 8.1 Oreo

Já à venda no Brasil

R$ 2 mil