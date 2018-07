Asus O diferencial do aparelho, porém, é um sistema de três câmeras, cada uma com 23 megapixels, capazes de mapear o mundo ao redor

Nesta quinta-feira, 3, a Asus começou a vender online o novo smartphone ZenFone AR desbloqueado nos Estados Unidos por US$ 599. No começo desta semana, a empresa havia iniciado as vendas do aparelho, mas ele só podia ser comprado bloqueado na Verizon por US$ 648.

O ZenFone é o segundo smartphone com suporte para a tecnologia de realidade virtual do Google, o Tango. Ele possui um processador Snapdragon 821 com quatro núcleos, sua tela AMOLED é de 5,7 polegadas, a bateria de longa duração tem 3,300mAh. O diferencial do aparelho, porém, há um sistema de três câmeras, cada uma com 23 megapixels, capazes de mapear o mundo ao redor, o que permite diversas aplicações em realidade aumentada.

Assim, o aparelho é o primeiro smartphone de alta performance a usar a tecnologia de realidade virtual do Google, já que o Lenovo Phab 2 Pro — primeiro celular a usar o Tango — é um smartphone intermediário, com especificações inferiores às do ZenFone.