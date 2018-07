Divulgação Game será gratuito, mas quem quiser jogar seu conteúdo completo terá de pagar.

O preço das ações da desenvolvedora de games Nintendo caiu ontem, depois que investidores ficaram decepcionados pela recepção do mercado ao game para smartphone Super Mario Run. No encerramento do pregão em Tóquio, as ações apresentavam queda de 7,1%. Nos últimos cinco dias, o preço das ações teve queda de 16%.

A Nintendo lançou na semana passada o jogo Super Mario Run, que tem como protagonista um simpático encanador bigodudo. O jogo é exclusivo para a plataforma iOS e não há previsão de estreia nos dispositivos com sistema operacional Android. O download do aplicativo é gratuito, mas para jogar a versão completa é preciso pagar US$ 9,99.

O game não bateu a meta de vendas em alguns mercados. No Japão, por exemplo, Super Mario Run não chegou ao topo do ranking de aplicativos mais baixados. A expectativa pelo desempenho do game aumentou depois do sucesso de Pokémon Go, desenvolvido pela Niantic em parceria com a Pokémon Company – a Nintendo tem um terço das ações dessa empresa, enquanto detém participações não reveladas na Niantic.

Os dois jogos, porém, apostam em estratégias diferentes: enquanto Pokémon Go ganha dinheiro com pequenas transações ao longo do jogo, Super Mario Run aposta no pagamento único. A Nintendo não confirma se, no futuro, planeja lançar recurso adicionais pagos.

“Se você esperava que o Super Mario Run teria desempenho como do Pokémon Go, então o Mario não completou sua missão”, disse o analista da Ace Research Institute, Hideki Yasuda, ao jornal norte-americano The Wall Street Journal.

De acordo com a consultoria Sensor Tower, o jogo Super Mario Run foi baixado 5 milhões de vezes em todo mundo no primeiro dia. Porém, não é possível saber quantas dessas pessoas pagaram para desbloquear todos os recursos do game. No primeiro dia, porém, mais da metade das avaliações do game na App Store tinham apenas uma estrela, o que indica falhas.

A expectativa é de que o jogo gere receita de US$ 15 milhões para a Nintendo no primeiro mês. Segundo a empresa de pesquisa SuperData, o game Pokémon Go gerou US$ 100 milhões no trimestre entre julho e setembro deste ano, logo após o lançamento do game, que virou febre mundial.

O cenário, porém, deve mudar quando Super Mario Run chegar aos aparelhos com sistema Android, que hoje representam mais de 90% de todos os dispositivos móveis em funcionamento no mundo. As avaliações ruins do game na loja da Apple, porém, podem atrapalhar a estreia do game na plataforma. Um dos motivos que pode ter afastado os fãs é o preço alto para um game para smartphone, segundo analistas.