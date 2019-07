Epic Games/AP Kyle Giersdorf venceu a categoria solo da Copa do Mundo de Fortnite

O adolescente americano Kyle Giersdorf, de 16 anos, voltou para a casa com US$ 3 milhões no bolso neste domingo, 28. O dinheiro foi o prêmio de um torneio em Nova York, nos Estados Unidos, do popular videogame Fortnite. A competição reuniu ao menos cem jogadores, que competiram por US$ 30 milhões em prêmios.

A crescente popularidade dos videogames e jogos online atraiu investimentos e alimentou o emergente cenário profissional. O Fortnite, especificamente, é um fenômeno pop e bilionário: em 2018, a Epic Games, dona do Fortnite, lucrou US$ 3 bilhões.

Jogando sob o nome “Bugha”, Giersdorf ganhou a parte final da categoria solo da Copa do Mundo de Fortnite ao marcar 59 pontos, 26 a mais do que seu concorrente mais próximo, segundo o ranking da competição, postado no site do jogo.

Lançado em 2017, a popularidade de Fortnite ajudou a Epic Games a atingir uma avaliação de US$ 15 bilhões no ano passado. O jogo concorre com o Apex Legends da Electronic Arts e o PlayerUnknown’s Battlegrounds da Tencent. A Tencent também possui uma participação de 40% na Epic Games.

As receitas globais de competições profissionais de videogames chegarão a US$ 1,1 bilhão em 2019, um aumento de 27% desde o ano passado, graças ao aumento das receitas de publicidade, patrocínio e direitos de mídia, segundo um relatório divulgado no início deste ano.