Uma agência de viagens de Sorocaba, no interior de São Paulo, encontrou uma nova oportunidade de negócio com a chegada do jogo de realidade aumentada Pokémon Go ao Brasil. "Vários pontos turísticos da região não têm muitos pokémons", diz a sócia da Trio Viagens, Luciana Trigo, 37 anos. "Então resolvemos oferecer um tour para levar os adolescentes para caçar pokémons em São Paulo." A ideia saiu do papel na manhã desta sexta-feira, 5, e em poucas horas mais de cem pessoas já haviam pago por uma vaga na primeira excursão, que vai acontecer em 13 de agosto.

De acordo com Luciana, o "pokétour" sairá de quatro cidades no interior de São Paulo: Sorocaba, São Roque, Itu e Itapetininga. Ao chegar à São Paulo, os turistas poderão procurar monstrinhos em três pontos da cidade de São Paulo, que incluem a Avenida Paulista e o Parque do Ibirapuera, locais que se mostraram os mais populares para jogar o game da Niantic já no primeiro dia após a estreia no País. O passeio chega a custar até R$ 90 por pessoa. "Nosso foco são os adolescentes do Ensino Médio", diz Luciana. "Mas vamos ter um ônibus com monitores para levar crianças também."

Segundo ela, a demanda para o tour em São Paulo está grande e ela pretende fazer edições da excursão todo sábado, enquanto o game continuar em alta no Brasil. O roteiro, segundo ela, vai variar a cada edição. No futuro, ela pretende incluir também partidas a partir de outras cidades no interior de São Paulo e viagens com destino a outras localidades populares entre os mestres pokémons.

Improviso. Mas nem só agências de viagem estão de olho no filão de jogadores de Pokémon Go. Em Curitiba, no Paraná, a professora de educação física Gaby Talala, 30 anos, sugeriu ao irmão que eles oferecessem tours para pequenos grupos de caçadores pela cidade. Ela publicou um anúncio improvisado no Facebook e a estratégia deu certo: em poucas horas, a imagem compartilhada já havia sido "curtida" mais de 500 vezes pelos usuários da rede social. "Isso me fez levar a brincadeira a sério", diz a professora.

Até o momento, ela já recebeu centenas de contatos em busca de informações sobre o tour, mas apenas duas pessoas fecharam o passeio. Segundo ela, o tour passa pelos principais pokéstops – locais para coletar itens, como pokébolas – e por pontos de concentração de pokémons, além de ginásios usados em batalhas. O percurso dura cerca de três horas e custa R$ 40 por pessoa. "Tem muita gente querendo marcar passeios em grupo."

Febre. Lançado no Brasil na última quarta-feira, 3, o jogo de realidade aumentada Pokémon Go, desenvolvido pela Niantic, têm levado milhares de brasileiros às ruas em busca de monstrinhos. Ontem, uma multidão se reuniu na Avenida Paulista, no centro financeiro de São Paulo, para jogar o game, e também em outros pontos da cidade, como o Parque do Ibirapuera. Em apenas um dia, o aplicativo assumiu a liderança dos aplicativos mais baixados na App Store, loja de aplicativos para iPhone e iPad.