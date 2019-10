Divulgação PS4 já vendeu 91,6 milhões de unidades em todo o mundo; aparelho agora custa R$ 2,4 mil no País

Quem nunca passou pela situação de ter de pausar uma partida de videogame porque tinha de sair de casa ou viajar? Para os donos do PlayStation 4 e que têm um smartphone Android, ela será parte do passado: isso porque a Sony anunciou nesta semana que vai lançar uma atualização para o PS4 Remote Play, serviço que permite aos jogadores do PS4 realizar partidas em seu celular.

Anteriormente, o sistema era válido apenas para smartphones da Sony, mas agora estará disponível para todo mundo que tiver um celular com o sistema do Google, em Android 5.0 ou superior.

Para o sistema funcionar, será preciso atualizar o software do videogame e também baixar o aplicativo PS4 Remote Play na loja oficial de aplicativos do Google. Daí, é só sincronizar os dois aparelhos e sair jogando em qualquer lugar – desde que o celular tenha uma boa conexão à internet, claro.

Além disso, quem tiver um celular com Android 10, a versão mais recente do sistema para dispositivos móveis do Google, poderá usar também um controle sem fio DualShock 4, via conectividade Bluetooth, para jogar com o aplicativo.