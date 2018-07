Principal novo game da Amazon, Breakaway é mistura de arenas de batalha com pique-bandeira

Fundado pela Amazon em 2014, o Amazon Game Studios revelou na última quinta-feira os seus três primeiros jogos: Breakaway, New World e Crucible. Em comum, os três têm a característica de serem todos jogados online, com múltiplos jogadores, e com aspectos de disputa e humor que favorecem sua transmissão pela internet – em uma integração direta com o Twitch, serviço de transmissão de partidas online que a Amazon comprou por US$ 1 bilhão em 2014.

Feito pela equipe responsável por Killer Instinct, jogo de luta do Xbox One, Breakaway é o que está mais avançado dos três jogos – apesar de não ter previsão de data de lançamento, o jogo terá uma fase de testes em breve, segundo a Amazon.

Ele mistura o universo de esportes com o dos MOBAs (abreviatura em inglês para arenas de batalha online para vários jogadores), gênero de jogos como League of Legends e Dota 2. O objetivo é simples: as equipes, formadas por quatro componentes, lutam pelo controle da relíquia, objeto que deve ser carregado através do campo. Marca um ponto quem conseguir levar a relíquia até o final do campo do oponente – como em uma partida de pic-bandeira ou futebol americano.

O mais interessante, no entanto, é que o jogo terá integração direta com o Twitch, permitindo, por exemplo, que os usuários que fazem transmissões possam convidar seus seguidores para jogar, ou ainda exibir as partidas com uma série de estatísticas, como se a transmissão fosse feita pela TV.

"A comunidade do Twitch já mudou a forma como os jogos são vivenciados", diss Michael Frazzini, vice-presidente da Amazon Games, fazendo referência a jogos como League of Legends e Minecraft, grandes sucessos na plataforma. "Agora, achamos que é hora da comunidade do Twitch mudar a forma de como os jogos são feitos". Hoje, o Twitch tem mais de 100 milhões de usuários todos os meses, e mais de 1,7 milhões de usuários fazem transmissões mensalmente.

Também sem data prevista, Crucible terá batalhas como principal elemento de jogabilidade

Novo mundo. Também anunciado ontem, New World é um jogo que parece inspirado no conceito de Minecraft, em um gênero conhecido como "caixa de areia", no qual os jogadores têm liberdade para fazer o que quiserem.

Segundo a Amazon, os jogadores poderão decidir como jogarem, o que fazerem ou contra quem vão atacarem – como acontece em Minecraft. Já o Crucible é um jogo de batalha em arena para inúmeros jogadores, indo na linha de World of Warcraft.