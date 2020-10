InnerSloth Lançado em 2018, Among Us é considerado um game indie, como são chamados os jogos produzidos por estúdios independentes

Quem? Onde? Alguém viu? Essas são algumas das perguntas mais frequentes de serem feitas depois que um tripulante reporta um assassinato em Among Us, game indie desenvolvido pelo estúdio americano InnerSloth. Lançado em junho de 2018, o jogo virou o hit do momento apenas em 2020 — quando passou a gerar discórdia e desfazer amizades em plena quarentena.

Isso porque, além de contar com uma dinâmica estratégica e, ao mesmo tempo, fácil de aprender, o game se pauta no blefe dos jogadores, o que faz com que às vezes seja conveniente mentir para obter uma vitória. Por esses e outros motivos, o novo hit, que remete a jogos clássicos como A Cidade Dorme, Detetive e Coup, tem despontado como destaque.

Ao lado de Fall Guys, considerado outro sucesso recente, o game demonstra que nem sempre personagens coloridos são os mais dóceis do mundo. Por aqui, explicamos os motivos disso e tudo que é necessário saber para jogar Among Us.

NEYMAR PRO PLAYER DE AMONG US KKKKKKKKKKKKKKKKKKK ENTRA NO DUTO NA FRENTE DE GERAL pic.twitter.com/1wmSDEoMe7 — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) October 1, 2020

Por que Among Us tem feito tanto sucesso?

Além da procura por novos passatempos impulsionada pela quarentena, um dos fatores que ajudam a explicar o sucesso do game é a influência exercida pelos streamers – isto é, criadores de conteúdo. Um deles é Mateus “Stolen” Medeiros, do canal StolenBR, que está participando do Campeonato Mundial de Call of Duty: Warzone, mas mesmo assim não deixa de recorrer ao Among Us para descontrair.

“Meu primeiro contato com Among Us foi pelos meus amigos, que gostam muito de juntar todos os domingos e jogar esse tipo de jogo. Ele ainda nem estava estourado no Brasil, mas como somos muito acostumados em procurar jogos como Project Winter, que também é excelente, porém um pouco mais complexo, acabamos curtindo bastante”, explica Mateus, que exalta o sucesso do game a partir de setembro.

Para ele, Among Us ficou popular na comunidade por sua simplicidade, que fez com que, independentemente dos games que os streamers jogassem, eles aprendessem rápido e curtissem com os amigos. “As características mais marcantes do jogo são trocar uma ideia com o pessoal que está jogando, tirar boas gargalhadas do público vendo as bizarrices que acontecem (inclusive dos próprios streamers) e causar bastante discórdia”, diz.

Segundo o site TwitchTracker, em agosto, as transmissões de Among Us na Twitch foram assistidas por até 266 mil espectadores de forma simultânea. Já em setembro, o pico foi de 734 mil pessoas. Números expressivos que refletem um crescimento de 275% de agosto para setembro e demonstram que, além de divertido de jogar, Among Us também pode ser cativante de assistir — já que coloca os tripulantes em diversas situações de conflito. Não à toa, o game motiva uma série de memes e é amplamente comentado nas redes sociais, cereja do bolo para o sucesso repentino.

De acordo com o coordenador de Jogos Digitais da PUC-SP, Reinaldo Ramos, outras razões para o fenômeno Among Us são a estética do game, que pode ser associada aos jogos No Time to Explain, Hollow Knight e Joggernauts; à crescente busca por jogos sociais, que despontou na quarentena; e às execuções “dignas de anime”, que acabam motivando a produção de conteúdo nas redes. Além da transmissão de Neymar na Twitch, um outro exemplo é o cantor Lucas Silveira, da banda Fresno, que chegou a fazer uma música sobre o jogo:

Como baixar Among Us?

Sucesso principalmente em dispositivos móveis, Among Us está disponível para download gratuito em smartphones Android ou iOS e, atualmente, é o game grátis mais baixado em ambas as lojas. Já para PC, o jogo é encontrado na versão paga e pode ser adquirido pelo Steam por cerca de R$ 10.

Como montar um avatar?

Para montar um avatar em Among Us, é simples: depois de baixar e instalar o aplicativo, é necessário criar um nome para o tripulante (parte em que os usuários abusam da criatividade), optar por uma das 12 cores disponíveis e adicionar alguns incrementos — como chapéus, pets e skins. Entre esses itens, a cor, elemento primordial para identificar os tripulantes, será sempre alterada caso alguém já a esteja usando em uma eventual partida.

Como jogar Among Us?

Depois de montar um avatar, o próximo passo é escolher entre as seguintes opções:

- partida livre, destinada a quem deseja aprender a dinâmica do game;

- local, que reúne quem está conectado na mesma rede;

- online, modo multiplayer que faz mais sucesso.

Nesta última, vale destacar, as salas podem ser privadas ou públicas, característica definida pelo anfitrião. Ele também é o responsável por configurar a velocidade dos tripulantes e a quantidade de impostores (que vai de um a três), ajustar o número de tasks (tarefas) a serem cumpridas e, por fim, iniciar o game.

Quando a opção é por um jogo online, além disso, cada jogador pode acessar salas por códigos privados ou escolher um dos três mapas de naves espaciais disponíveis para disputar uma partida no modo público. Nesse momento, o avatar fica em uma espécie de sala de espera aguardando o game completar a quantidade necessária de participantes, que vai de quatro a dez, para finalmente poder começar a jogar.

InnerSloth Impostor executa um dos tripulantes em Among Us, game desenvolvido pela InnerSloth

Qual é o objetivo do jogo?

Com “uma mecânica e inspirada totalmente no jogo de cartas Máfia”, como explica Reinaldo Ramos, Among Us tem uma lógica bastante simples, o que não impede que as partidas se desdobrem em diferentes cenários. O jogo se passa em naves espaciais e contrapõe dois tipos de personagens: os tripulantes convencionais, responsáveis pela manutenção do local, e os impostores, que devem sabotar o jogo e matar outros oponentes.

Os tripulantes vencem quando conseguem cumprir todas as tarefas (o que é raro) ou depois de ejetarem todos os impostores da nave. Já os impostores saem vitoriosos quando sabotam a aeronave com sucesso ou em casos em que matam a maioria dos tripulantes e, ainda assim, não são ejetados.

Um ponto interessante é que cada jogador só descobre se é tripulante ou impostor quando o jogo começa e ninguém sabe quem é quem — o que cria uma tensão de investigar possíveis suspeitos. Quando surgem provas, como ver um tripulante correndo atrás de outro, saindo de um duto (ação exclusiva de impostores) ou fazendo movimentos suspeitos, uma reunião pode ser convocada para deliberar sobre quem pode ser o impostor. Quando um cadáver é encontrado, além disso, é possível reportar o assassinato. E é aí que a discórdia começa.

ACABANDO O NAMORO EM AMONG US pic.twitter.com/A9JdvRACyE — Nyvi Estephan (@NyviEstephan) September 28, 2020

Para que servem as reuniões em Among Us?

Quando um jogador convoca uma reunião, o que pode ser feito por meio de um botão no centro da cafeteria ou quando ele encontra um cadáver, os tripulantes da nave devem deliberar sobre quem é o impostor — momento em que muitas acusações costumam ocorrer e algumas discórdias são geradas. Ao final do tempo de discussão, que varia de acordo com o que foi definido em cada sala, todos votam em quem acham ser o impostor. O tripulante mais votado é ejetado da nave e, depois do término da reunião, os outros permanecem jogando.

As reuniões podem ser feitas pelo chat nativo do game ou por ferramentas como Google Meet, TeamSpeak e Discord, solução que tem despontado como uma verdadeira parceira para melhorar a experiência do game.

Vinicius “Paranga” Elias, streamer no canal Paranga, conta que, desde que conheceu Among Us, nunca jogou somente pela comunicação que tem dentro de jogo, que não permite conversar de forma oral. Segundo ele, pelo Discord, uma dica é mutar o microfone enquanto os tripulantes estão perambulando entre os vários cômodos das naves e desmutar no momento das reuniões, quando é preciso deliberar sobre quem é ou não é o impostor.

suspeito pic.twitter.com/8YJudTz1Qr — xet do among us (@xet_us) April 17, 2020

Quais as dicas para vencer como tripulante em Among Us?

Uma primeira dica, segundo Vinicius, é nunca realizar uma missão sozinho e ficar sempre perto de alguém que aparenta ser de confiança. Dessa forma, caso algum cadáver seja reportado, é possível contar com um álibi para justificar a inocência.

Além disso, outro ponto importante é tentar não ejetar um tripulante quando não se tem certeza, já que, se o palpite for errado, isso pode dar ainda mais força aos impostores. “Com sete jogadores na nave e dois impostores, se você estiver em dúvida e um inocente acabar sendo ejetado, os impostores podem dar double kill [eliminação dupla] e ganhar o jogo”, exemplifica.

“Resumindo, vote com inteligência para não ejetar inocentes em horas cruciais do jogo, nunca entre sozinho na elétrica, mas sempre com três jogadores ou mais, e analise bem seus colegas. Assim, as chances do inocente sair vivo são maiores”, explica Vinicius. A elétrica a qual se refere é uma sala do mapa The Skeld, que ficou famosa por ser relativamente escondida e, por conta disso, ser bastante utilizada por impostores para as execuções.

E como impostor?

“Para sair vitorioso como impostor, as dicas são sempre matar quando o tripulante estiver sozinho, nunca eliminar aqueles que podem funcionar como álibi, tomar cuidado ao fingir que está cumprindo as tarefas e, principalmente, dar risada quando seu amigo acabar caindo na sua mentira”, brinca Vinicius, que destaca a importância dos blefes nos momentos de reunião.

“Você tem que saber mentir muito bem, sem demonstrar qualquer deslize. É muito engraçado e dá um certo medo também, pois o coração dispara quando lhe acusam na reunião e você precisa mentir para não ser ejetado da nave”, conta.