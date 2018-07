Como você vê o mercado de games do Brasil em 2016?

Está claro que o ano não é positivo para ninguém, mas o mercado de games tem sido menos afetado do que outros setores da economia. O apaixonado por games não deixa de comprar na crise, mas reduz o quanto compra. O interesse do jogador por eventos e campeonatos, porém, é um sinal de que o mercado continua em alta. Além disso, hoje há opções para todos os bolsos – dos jogos de celular gratuitos até games de console que custam R$ 200. Outra coisa é que o game é uma opção de bom custo-benefício na crise: você vai gastar menos em um jogo do que saindo à noite. Para 2017, a previsão é de que as coisas melhorem, com cenário político mais definido e, mais ainda, o câmbio estável.

Consoles lançados há uma década representaram mais da metade das vendas de consoles no Brasil neste ano. Como você vê esse fenômeno?

Hoje, PlayStation 3 e Xbox 360 são importantes como um mercado de entrada. É super válido atingir um número maior de jogadores, e sabemos como o brasileiro demorou para deixar a sexta geração de jogos. O PlayStation 2 era vendido até outro dia nos grandes varejistas do País. Queremos ajudar o jogador a construir o sonho de comprar um videogame novo, mostrando os lançamentos explicando as vantagens da nova geração.

Em 2016, a Brasil Game Show mudou de lugar, mas sua meta de público é a mesma de 2015. Dá para crescer mais?

Por conta da mudança de lugar, nossa meta este ano é superar por pouco os 300 mil visitantes. Ano que vem, com a economia mais forte, é possível que a gente cresça, pois o local onde estamos tem espaço subutilizados que podem comportar mais estandes.

Uma crítica corrente à BGS é de que a feira tem poucos anúncios globais. Esse ano, são dois: Anitta em Just Dance e a volta de uma liga brasileira em FIFA 17. Como você encara isso?

A gente briga muito para ter conteúdo anunciado aqui e que seja relevante para o brasileiro. Como jogador, eu sou um representante desse movimento que briga por mais anúncios. Mas é importante ter uma perspectiva de longo prazo. Nos anos 2000, a gente não tinha nada: PlayStation e Xbox não estavam oficialmente no Brasil. Hoje, o mercado evoluiu muito: os jogos chegam dublados ou legendados, os consoles têm fabricação nacional, há mais suporte.

Há o temor de que a crise possa reduzir a atenção das empresas para o Brasil?

O que percebo é que elas continuam dando atenção ao Brasil. Ter conteúdo nacional disponível para o mundo é muito bacana. Esse anúncio da Ubisoft com a Anitta é ótimo e mostra a força do mercado brasileiro.