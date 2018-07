Reuters Pokémon Go Fest sofreu com problemas de conexão e irritou vários participantes

Depois do fracasso do primeiro evento de Pokémon Go em Chicago — onde os participantes não conseguiram se conectar à internet —, a desenvolvedora do game Niantic decidiu adiar os festivais de agosto na Dinamarca, República Checa, Suécia e Holanda. Os eventos estão com as datas suspensas, mas devem acontecer nos próximos meses, de acordo com uma publicação da empresa. O evento de agosto no Japão e os de setembro na França, Espanha e Alemanha, no entanto, vão acontecer conforme programado.

Apesar de a Niantic não mencionar o Festival de Chicago no post, é evidente que os problemas do Pokémon Go Fest são a causa do adiamento dos próximos eventos. No festival, além das longas filas, os participantes não conseguiram se conectar à rede local e consequentemente não puderam participar das atividades de captura dos “Pokémons Legendários”.

A empresa logo percebeu as falhas e se desculpou publicamente. Ela inclusive devolveu o dinheiro da entrada e também adicionou créditos e um Pokémon novo na conta dos usuários. Contudo, um grupo de 20 ou 30 pessoas não achou a atitude suficiente e entrou com uma ação coletiva pedindo reembolso pelas despesas da viagem à Chicago.

Por isso, o adiamento dos eventos europeus indica que a Niantic está tomando providências para garantir uma melhor experiência nas novas edições.