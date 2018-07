Os japoneses correram para seus celulares na manhã desta sexta-feira, 22. O motivo era o lançamento do game Pokémon Go no país-sede da Nintendo, que causou furor de fãs após sucesso relâmpago e surpreendente no exterior.

O videogame para celulares foi um sucesso inesperado dos Estados Unidos à Austrália, dobrando o valor de mercado da Nintendo desde a estreia na América do Norte no começo do mês.

Em mensagem em vídeo aos fãs japoneses, Junichi Masuda, diretor de desenvolvimento da Game Freak e co-criador do jogo, pediu desculpas por fazer os japoneses esperar tanto pelo game.

"A partir de hoje vocês podem encontrar pokémons no Japão. Esperamos que o jogo permita aos usuários ver o mundo de uma nova e recompensadora maneira. Obedeçam as regras e divirtam-se", disse Masuda.













Após dias de espera, Pokémon Go é lançado no Japão

Universitários em Tóquio fizeram exatamente isso no último dia antes do início das férias de verão. "Este jogo é exatamente como eu imaginava que seria. É muito divertido", disse o estudante Toshinori Ishibashi, de 18 anos. "Também é um ótimo motivo para sair na rua, estou adorando."

Vazamento. O lançamento do game estava previsto para ser lançado na quarta-feira, 20. No entanto, após vazamento de uma troca de e-mail com executivos do McDonald's — que é parceiro do jogo no Japão —, os responsáveis pelo jogo acharam melhor adiar o lançamento para evitar sobrecarga de sistemas.

Sucesso. O sucesso de Pokémon Go é sem precedentes. Apenas duas semanas depois da sua estreia nos Estados Unidos, o game já superou o número de usuários ativos do Tinder, Twitter e Google Maps. Além disso, o jogo fez com que o valor das ações da Nintendo duplicassem. Atualmente, ele está disponível em 36 países.

Atualmente, o jogo está disponível em mais de 30 países — e planeja lançar em mais de 200 mercados nos próximos meses. No Brasil, há informações não confirmadas pela Nintendo de que o game ficará disponível em território nacional a partir de quinta-feira, 21.