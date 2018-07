O pesquisador de segurança Adam Reeve notou uma coisa estranha ao cadastrar sua conta do Google ao baixar o game Pokémon Go, que tem feito sucesso em todo o mundo: as permissões dadas à Niantic, desenvolvedora do game, permitiam que ela acessasse todas as informações de sua conta, desnecessárias para o funcionamento do jogo. As permissões davam carta branca para que a empresa até mesmo lesse e enviasse e-mails do Gmail em nome do usuário .

"Eles não tinham necessidade de fazer isso", afirma Reeve em um post em seu blog pessoal. "Quando um desenvolvedor permite um login com o Google, é possível especificar o nível de acesso — boas práticas dizem que você deve pedir o mínimo possível, normalmente só uma informação de contato." A revelação acendeu o debate sobre privacidade de dados na internet e sobre as intenções da companhia em relação aos dados dos usuários do serviço, que aumentam a cada dia, embora Pokémon Go só esteja disponível nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia.

A Niantic já afirmou que o acesso completo se trata de um erro do sistema. De acordo com a companhia, o aplicativo só precisa do número de identificação dos usuários e do endereço de e-mail para funcionar. “Nenhuma outra informação de conta do Google foi acessada ou coletada”, diz a desenvolvedora de games.

O pesquisador que chamou a atenção para o tema ressaltou que a Niantic não solicitou o acesso total por causa de algum objetivo malicioso. "Eu obviamente não acho que a Niantic está planejando roubar as informações pessoais em uma escala global. Este é provavelmente apenas o resultado de um descuido épico", afirmou Reeve, ao site de tecnologia The Verge.

Ainda de acordo com a empresa responsável pelo Pokémon Go, o Google já está tomando todas as medidas necessárias para evitar o acesso completo às informações dos usuários. Entretanto, as empresas não divulgaram uma data para correção da falha.