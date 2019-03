Michael ShortAFP A Apple anunciou seu serviço de assinatura de games, o Arcade

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 25, que terá um serviço próprio de assinatura de games. Chamado de Apple Arcade, ele terá 100 jogos exclusivos para as plataformas da empresa, como iPhone, iPad Apple TV e Macs – os usuários poderão começar uma partida em um dispositivo e continuá-la no outro, de onde parou. O serviço será lançado em 150 países no segundo semestre, mas ainda não tem preço definido. A Apple ainda não confirmou se o Brasil estará na lista dos países que receberá o Arcade.

A empresa demonstrou alguns dos nomes que estarão presentes em seu serviço: jogos de empresas como Sega, Konami, Cartoon Network, Annapurna Interactive (de Florence) ou Lego estarão presentes no serviço. Will Wright, criador da série de games SimCity, está fazendo um jogo para o Apple Arcade. Hironobu Sakaguchi, um dos criadores da franquia Final Fantasy, também apareceu no vídeo de lançamento.

A Apple disse ainda que pretende financiar o desenvolvimento de jogos exclusivos para a nova plataforma – os jogos presentes nela não estarão à venda na loja de aplicativos App Store. Todos os jogos serão livres de anúncios, terão atualizações gratuitas e poderão ser jogados offline, sem conexão à internet.

O Apple Arcade é um serviço que é bastante semelhante ao Xbox Game Pass, hoje já presente no Xbox, da Microsoft. Por uma assinatura mensal de R$ 30, os jogadores podem baixar e testar quantos jogos quiserem ao mesmo tempo – a diferença é que a maioria dos games presentes no catálogo do serviço não são exclusivos do Xbox.

Lançar um pacote de games por assinatura é um serviço que faz bastante sentido para a Apple: hoje, a maior parte dos downloads de aplicativos em sua loja oficial para o iPhone é da área de jogos eletrônicos. Segundo a própria empresa, hoje há 300 mil jogos disponíveis para download na App Store, sendo que eles já foram baixados 1 bilhão de vezes desde a criação da loja, há dez anos.