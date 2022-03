Andrew Boyers/Reuters Jogo Wordle viralizou no Twitter com vários perfis divulgando seus resultados

Durante décadas, as pessoas recorreram a dicionários online para descobrir o significado de palavras confusas. Agora, elas podem usar esses mesmos sites para buscar soluções do Wordle (ou Termo), um jogo de adivinhação de palavras recentemente adquirido pelo jornal americano New York Times.

A página inicial do dicionário online americano Merriam-Webster.com tornou-se, sem querer, uma fonte de dicas para o game de quebra-cabeça. Com frequência, por volta das 9 da manhã, no fuso horário que abrange a maior parte dos Estados Unidos, a resposta do Wordle do dia aparece na página inicial do site como um dos termos mais pesquisados no dicionário. Outras palavras compostas por letras semelhantes à solução também representam uma parte considerável das listas mostradas.

Em 18 de fevereiro, por exemplo, a resposta do dia – "dodge" (esquivar-se, na tradução do inglês) – ficou entre as principais pesquisas do site. Também apareciam na lista variantes como "podge" (algo rechonchudo), "wodge" (grande quantidade de algo), "bodge" (uma antiga unidade de medida inglesa equivalente a quase meio litro) e "hodge" (um camponês ou trabalhador rural inglês). Essas palavras estavam intercaladas com termos gerais mais previsíveis para o atual cenário do mundo, como "fascism" (fascismo), "false flag" (bandeira falsa) e "woke" (atento aos fatos).

Greg Barlow, presidente da editora Merriam-Webster, disse que notou o fenômeno pela primeira vez em fevereiro. Mas ele não acredita que as pessoas que visitam o site estejam tentando descaradamente descobrir a resposta do jogo para depois se vangloriar na internet pela façanha alcançada de forma desonesta. Em vez disso, ele acha que os visitantes estão curiosos a respeito da definição das palavras com as quais não estão familiarizados.

“Não tenho certeza se eles estão procurando por pistas ou apenas estão curiosos sobre a palavra”, disse Barlow. “Não sei por que você trapacearia no Wordle. Acabaria com toda a diversão.”

No entanto, dar uma espiada nos rankings de palavras mais pesquisadas do Merriam-Webster daria a um jogador do Wordle uma vantagem considerável. Ao ficar de olho nas palavras com cinco letras da lista, os visitantes podem ter uma boa ideia da resposta, principalmente se ignorarem palavras que são tão incomuns.

Barlow disse que sua empresa não percebeu um aumento no tráfego do site, que atrai 50 milhões de usuários por mês, mas ele está gostando de ver as pessoas tendo contato com o idioma tanto pelo Wordle como pelo dicionário no site Merriam-Webster.com.

“Não consigo pensar em um lugar melhor para visitar quando as pessoas têm dúvidas em relação a palavras”, disse Barlow. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA