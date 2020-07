SBT Games O desafio do jogo é não deixar a boneca da Maisa cair ou colidir com as plataformas

Aquela menininha sapeca do programa do Silvio Santos já fez 18 anos, tem um programa só seu, e agora é também protagonista de um jogo de celular. Divisão de games da emissora do Homem do Baú, a SBT Games acaba de lançar para Android e iPhone o game Corre Maisa, em que os jogadores precisam ajudar a boneca da apresentadora a atravessar um percurso e coletar itens como frutas e doces.

O desafio é não deixar a boneca da Maisa cair ou colidir com as plataformas. Para isso, é preciso dar toques na tela, fazendo a boneca pular para o teto ou para o chão. Quanto mais guloseimas o jogador coletar, mais pontos terá no final. Tudo isso em um cenário colorido, com arco-íris e unicórnios.

Além das frutas e doces, há um item especial: o bônus da Maisinha. Ele transforma a Maisa em sua versão mais nova para a boneca correr mais rápido.

No programa da Maisa no último sábado, 18, foi feita uma demonstração do jogo. “Nesse tempo que a gente está vivendo é muito legal a gente se ocupar, então descubra se você é um gamer, se você gosta de jogar e veja até onde você consegue ir nesse jogo”, disse a apresentadora.