Uma nova aventura da Turma da Mônica está prestes a chegar aos smartphones dos brasileiros – e desta vez, a jogatina será no espaço: nesta quinta-feira, 28, a Mauricio de Sousa Produções (MSP) lança Astronauta Toy: Corrida Espacial.

Disponível para iPhone e Android gratuitamente, o game coloca o jogador na pele do Astronauta, mas com a roupagem Toy – lançada em 2013, a série de animação “fofinha” traz esquetes mudos de cerca de 30 segundos e é um sucesso no YouTube.

“O Astronauta sofre uma pane na nave dele e tem de explorar o universo sozinho”, explica Marcos Saraiva, gerente da área digital da MSP e neto do quadrinista Mauricio de Sousa. “No jogo, será preciso pular de planeta em planeta, caminhando pelas órbitas, para seguir em frente”.

Como em diversos jogos para dispositivos móveis, a tarefa aqui é coletar moedas e itens e chegar o mais longe possível. “Se o jogador morrer, tem que começar tudo de novo. É um runner”, diz Saraiva, fazendo menção ao gênero de jogos como Temple Run e Subway Surfers.

Além de aprender a lidar com o sistema de órbitas diferente em cada planeta, o jogador também terá trajes diferenciados e poderá customizar o visual do intrépido Astronauta – no trailer divulgado pela MSP com exclusividade ao Estado, é possível ver trajes do Cascão, do Floquinho e de outros personagens da turma adaptado ao visual “redondo” do explorador espacial.

Renovação. Astronauta Toy: Corrida Espacial é mais um passo da MSP para sua transformação digital. No ano passado, a empresa deu o pontapé inicial em seu projeto para criar games e aplicativos para smartphones com o jogo Mônica e a Guarda dos Coelhos, feito em parceria com o estúdio paulistano Mad Mimic, lançado em dezembro passado.

Em agosto de 2018, em entrevista ao Estado, Saraiva revelou que a empresa tinha planos para lançar pelo menos oito títulos diferentes até o final de 2019. Além de Astronauta Toy e Guarda dos Coelhos, outro app lançado pela empresa desde então foi Quero Ser Mônica Toy, que permite ao usuário fazer sua própria caricatura à imagem e semelhança da linha “fofinha” de Mauricio de Sousa.

Segundo Saraiva, a produção não parou: há pelo menos dois projetos de “tamanho considerável” previstos para chegar ao mercado no segundo semestre. A MSP não revela nomes, mas é possível que um deles seja um game de plataforma, à moda do encanador bigodudo Mario, no qual os usuários poderão criar suas próprias fases e compartilhá-las com amigos – conforme o Estado apurou no final do ano passado, o jogo está sendo feito pela produtora de São Paulo Cat Nigiri.

“Também estamos contratando internamente e talvez consigamos lançar um app próprio até o final do ano, além das parcerias que estamos desenvolvendo”, diz Saraiva ao Estado. Além disso, a MSP também tem renovado suas contas em redes sociais – investindo na divulgação de memes com os personagens da Turminha – e também lançou um novo app para a versão digital de suas revistas, chamado de Banca da Mônica.