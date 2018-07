TecToy Nova versão do Atari é relançada pela Tectoy por R$ 500

Aproveitando a onda de nostalgia atual no mundo dos videogames, a fabricante brasileira Tectoy lançou ontem uma nova versão do clássico videogame Atari 2600. Com o nome de Flashback 7, o novo console, que já está disponível em lojas virtuais de varejo, pode ser encontrado por R$ 500.

O dispositivo é um licenciamento da AT Games, empresa especializada em edições retrô de videogames. Nos Estados Unidos, a AT Games vende o mesmo produto por cerca de US$ 40 – equivalente, considerada a cotação atual, a R$ 125.

Segundo a Tectoy, a nova versão do Atari terá 101 jogos na memória, incluindo clássicos como Space Invaders, Front Line, Polaris e Frogger. No entanto, a diversão será limitada: não será possível usar cartuchos ou outros jogos adicionais no console.

O aparelho, produzido na fábrica da Tectoy em Manaus, tem design muito próximo ao clássico videogame, lançado nos Estados Unidos em 1977, como estrutura na cor preta, detalhes que imitam madeira e os icônicos joysticks com fio.

“O Atari Flashback 7 remete à primeira versão de 8 bits do Atari, aquele que foi lançado em 1977 nos EUA e que chegou ao Brasil em 1983”, lembra o presidente executivo da Tectoy, Tomas Diettrich, em nota.

Nostalgia. O lançamento é mais uma aposta da Tectoy no passado dos games: em 2016, a empresa anunciou o lançamento de uma nova versão do Mega Drive, console da Sega que a empresa brasileira fabricou e vendeu no País entre os anos 1980 e 2000. O aparelho deve ser lançado em junho, por R$ 450, e terá 22 jogos na memória, incluindo clássicos como Sonic e Golden Axe 3.

Antes da Tectoy, porém, foi a Nintendo que trouxe uma versão retrô de seus consoles ao mercado. No ano passado, a japonesa relançou o Nintendo Entertainment System (NES), seu primeiro videogame, de 1983. O aparelho chegou ao mercado norte-americano em novembro por US$ 60, com 30 jogos na memória – incluindo títulos como Super Mario Bros., Duck Hunt e The Legend of Zelda.