A cantora brasileira Anitta fará parte da trilha sonora de Just Dance 2017, novo game da série musical da Ubisoft. Na tarde desta quinta-feira, 1, a empresa anunciou a presença de "Bang", mais recente hit da cantora, dentro da lista de músicas de seu jogo de dança. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa da Ubisoft no primeiro dia da Brasil Game Show, feira de games que acontece em São Paulo até a próxima segunda-feira, 5.

Com o anúncio, Anitta se torna a segunda artista brasileira a ter uma música dentro de Just Dance - em 2013, Ivete Sangalo emplacou "Dançando" no game da Ubisoft.

"Estamos muito felizes em ter a Anitta no jogo", disse Bertrand Chaverot, diretor geral da Ubisoft para a América Latina, durante o evento. Além de "Bang", o Brasil terá outra música no game: "Te Dominar", da cantora novata Daya Luz, que veio até a BGS para mostrar a coreografia de sua canção.

Just Dance 2017 chega ao mercado brasileiro em 25 de outubro, para PS4, PS3, Xbox One, Wii U, Wii, PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Entre as músicas selecionadas para o jogo, estão "Sorry", de Justin Bieber, "Lean On", de Major Lazer e "Don't Stop Me Now", do Queen. Antes disso, a Ubisoft também lança no Brasil o game musical Just Sing, que leva o universo dos karaokês para dentro do videogame.