Serjão Carvalho/Estadão Edição 2018 do Brasil Game Show recebeu mais de 325 mil pessoas durante cinco dias de evento

Quem quiser participar da 13ª edição da Brasil Game Show já pode garantir seu ingresso, por preços a partir de R$ 79. O evento de games acontecerá de 8 a 12 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, e reunirá atrações como a Video Game Orchestra, que faz releituras das músicas famosas de games.

A venda dos ingressos do primeiro lote vai até 29 de abril. O ingresso de meia entrada para um dia de evento vai custar R$ 79 – o passaporte para todos dos dias custa R$ 237. É possível comprar também um passaporte premium que permite acesso diferenciado ao evento – neste caso, a meia entrada custa R$ 395. Além disso, há a opção de camarote por R$1699.

A Video Game Orchestra participou da evento no ano passado. “Os visitantes gostaram tanto dos concertos no ano passado, que resolvemos dobrar o número de apresentações e dar a oportunidade de mais fãs conhecerem e prestigiarem o grupo”, disse Marcelo Tavares, fundador da BGS. Quem anunciou a participação da Video Game Orchestra na edição 2020 foi o próprio Shota Nakama, produtor musical do grupo.