Antonio Cruz/Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro anunciou pelo Facebook nesta segunda-feira, 26, uma nova redução da carga tributária sobre consoles e máquinas de videogames. A medida, que será publicada no Diário Oficial da União amanhã, já tinha sido antecipada pelo chefe do Executivo no início deste mês, durante transmissão online.

Pelo decreto, consoles e máquinas de jogos terão o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reduzido de 40% para 30%. Para partes e acessórios dos consoles, cuja imagens são reproduzidas em uma tela, a alíquota passará de 32% para 22%. Já para máquinas de vídeo com tela incorporada ou portáteis a redução será de 16% para 6%.

Quando falou sobre a medida no início de outubro, o presidente afirmou que a "molecada" voltou a "chiar" novamente sobre os preços de jogos eletrônicos. Na ocasião, ele afirmou que há havia conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o assunto.

É a segunda vez que o governo Bolsonaro acena aos gamers com redução de carga tributária sobre esses produtos. Em agosto de 2019, o governo baixou o IPI de consoles e máquinas de jogos de vídeo de 50% para 40%. Na época, o decreto também atingiu os preços de partes e acessórios dos consoles.