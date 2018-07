Feira teve 300 mil visitantes em 2016

Começa nesta quarta-feira, 11, a Brasil Game Show (BGS), a maior feira de games da América Latina, sediada no Expo Center Norte, em São Paulo. Para comemorar sua décima edição, o evento traz para os participantes a possibilidade de testar novos jogos e consoles antes de seu lançamento, além de painéis com nomes de peso do mercado de games, como Hideo Kojima, o criador de Metal Gear Solid, e Nolan Bushnell, criador do Atari. A feira começa com um dia dedicado à imprensa e abre ao público a partir desta quinta-feira, 12 -- uma parte dos visitantes, que comprou ingresso premium poderão entrar no evento a partir desta quarta-feira, às 15h.

A BGS vai até o dia 15 de outubro e, em 2017, a organização espera que 330 mil pessoas passem pelo evento ao longo dos cinco dias, 10% a mais do que o total de público do ano passado. Nste ano, a feira volta para o Expo Center Norte, onde ficou de 2010 a 2015, com 50 empresas a mais que na edição passada.

Para Marcelo Tavares, criador da Brasil Game Show, o crescimento é natural em uma edição comemorativa e os investimentos em nomes de peso já se refletiram na velocidade com que os ingressos foram vendidos. Além disso, o organizador acredita que o crescimento de 20% no número de expositores sinaliza que o mercado de games está se recuperando. “Talvez a gente não chegue no patamar pré-crise, mas podemos ver um momento positivo do mercado nesse final de ano, e para 2018 a melhora vai ser acentuada”, diz.

O evento também volta a acontecer em outubro para que a BGS esteja próxima da janela de lançamentos de novos jogos e aproveitar o feriado do Dia das Crianças. “Ano passado, em setembro, a gente estava muito perto da Tokyo Game Show. Agora, a BGS está inserida no calendário internacional”, comenta Tavares.

Além da presença de personalidades globais do setor, a BGS ainda tem palestras, encontros, celebridades da internet, produtores de games e até mesmo concurso de cosplay -- Bushnell e Kojima estarão entre os jurados. “Com 20% mais de investimento, queremos que a BGS seja um parque de diversão para o fã de games.”

Atrações. Para celebrar os dez anos do evento, a organização fez uma pesquisa com o público para descobrir quais personalidades eram mais desejadas. Dos quatro primeiro colocados, Kojima, Shigeru Miyamoto (Nintendo), Phil Spencer (chefe da divisão Xbox da Microsoft) e Ed Boon (criador do Mortal Kombat), a organização conseguiu trazer três, deixando de fora somente Miyamoto.

“O nosso sonho é trazer o Miyamoto. A gente torce para que a Nintendo volte para o Brasil e que o Miyamoto consiga olhar o número de fãs que ele tem aqui. Na nossa lista de atrações, ele é o número 2, atrás somente do Kojima”, diz Tavares, acrescentando que o fato de a BGS ter conseguido trazer o desenvolvedor, que não frequenta nem mesmo eventos de grande porte, como a E3, é um marco.

O organizador também comenta que a presença de Nolan Bushnell, criador do Atari, é importante para mostrar onde a indústria dos games começou. “Eu joguei muito Atari lá atrás e sei que muita gente que vai à feira também, por isso é tão importante que a gente tenha conseguido realizar isso [trazer Bushnell].”

Games. Os visitantes, além de encontrarem as personalidades do mercado de games, poderão testar novos jogos como Forza Motorsport 7, Gran Turismo Sport e Black Desert, previstos para chegar ao mercado brasileiro nos próximos meses. Em termos de realidade virtual, o público poderá experimentar muitos produtos trazidos pela Sony com seu óculos de realidade virtual Playstation VR.

Além disso, há espaços dedicados para os fãs de League of Legends, além de Call Of Duty World War II e Fifa. “Temos muita coisa boa com relação a conteúdo, e ainda tem algumas surpresas, que eu não consigo revelar. Mas adianto que os estandes de Playstation e Xbox vão estar bem recheados”, conta o organizador.

Na área indie, este será o primeiro ano em que a marca de cem estandes será superada. Tavares também comenta a criação do espaço “Indie Meeting” em parceria com a Twitch, que vai levar um trio de empresas desenvolvedoras brasileiras independentes para um debate.

“Nossa ideia é continuar dando espaço para a produção nacional. Tanto Sony como Microsoft já nos informaram que vem para o Brasil com olhos voltados para os produtores independentes”, diz o idealizador da BGS. Segundo ele, o próprio Kojima está vindo para a feira para conhecer a produção nacional. “Quem sabe não possa haver algum produtor brasileiro fazendo coisas para a Kojima Productions?”, especula.

Ingressos. Embora algumas atrações do evento já estejam esgotadas, ainda há como visitar a feira. No oitavo lote de ingressos com desconto, a meia entrada para um dia custa R$ 85, e o passaporte para os quatro dias de evento sai por R$ 255. Assim como nos lotes anteriores, adquirindo o passaporte, um dia de evento sairá de graça.

Têm direito ao benefício da meia-entrada os estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência, além das pessoas doarem 1 quilo de alimento não-perecível na entrada do evento. Há opção também da versão premium do ingresso, que permite o acesso à feira sem enfrentar filas, que custa R$ 400.