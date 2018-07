Foto: Rafael Arbex/Estadão Principal evento de games da América Latina, a Brasil Game Show acontece nesta semana em São Paulo, entre quarta-feira, 11, e domingo, 15. Quem for ao Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista, poderá testar inúmeros games e novidades do mundo dos jogos eletrônicos -- muitos deles ainda nem chegaram ao mercado. Nesta galeria, confira as atrações da feira, que tem ingressos a partir de R$ 90.

Foto: Rafael Arbex/Estadão Um dos maiores estandes da feira, a área da Sony (PlayStation) reúne jogos ainda não lançados como Detroit Become Human, Far Cry 5, Gran Turismo Sport e Call of Duty WWII. É ainda uma boa oportunidade para testar o novo PlayStation 4 Pro, que deve chegar ao Brasil até o final do ano.

Foto: Rafael Arbex/Estadão Outra novidade do estande da Sony é o PlayStation VR, óculos de realidade virtual que a empresa traz ao mercado brasileiro até o final de 2017. Nos Estados Unidos, o aparelho é vendido por US$ 399.

Foto: Rafael Arbex/Estadão O estande da Sony também tem jogos que acabaram de chegar ao mercado: é o caso de PES 2018, da japonesa Konami, game de futebol que é um dos títulos mais vendidos do Brasil.

Foto: Rafael Arbex/Estadão A polonesa CD Projekt Red, conhecida pela série The Witcher, trouxe para a Brasil Game Show o seu novo jogo de cartas, Gwent.

Foto: Rafael Arbex/Estadão No estande da Microsoft (Xbox), é possível testar os novos consoles da empresa -- o Xbox One S, que já está à venda no Brasil por R$ 2,3 mil, e o Xbox One X, que chega até o fim do ano, garantiu Phil Spencer, líder global da divisão Xbox na Microsoft.

Foto: Rafael Arbex/Estadão Além disso, há novos jogos como Forza 7, Cuphead e o ainda não lançado Sea of Thieves, da britânica Rare, que coloca o jogador em batalhas pirata multiplayer.

Foto: Rafael Arbex/Estadão No estande da Ubisoft, tradicionalmente, uma das principais atrações é a área de testes de Just Dance, jogo de dança da empresa francesa.

Foto: Rafael Arbex/Estadão Outra possibilidade de diversão, mais analógica, no estande da Ubisoft, é a parede de escalada feita para promover o jogo Assassin's Creed: Origins, que se passa no Egito. Mas calma: também é possível só testar o game com o controle na mão.