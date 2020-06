Serjão Carvalho/Estadão A BGS foi remarcada para outubro de 2021

A Brasil Game Show (BGS), maior feira de games da América Latina, anunciou nesta sexta-feira, 19, que não vai realizar o evento em 2020 por conta da pandemia de coronavírus. A feira, que aconteceria entre os dias 8 e 12 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo, foi transferida para 2021.

"Adiar a 13ª edição da BGS para 2021 foi uma decisão difícil. Foram ouvidos visitantes, expositores, parceiros, patrocinadores, colaboradores e equipe interna. Em um cenário de incertezas, a BGS optou por não surpreender expositores, patrocinadores e público com mudanças repentinas que inviabilizem o planejamento e a organização, provocando ainda mais decepções e transtornos em um ano já tão difícil para todos", afirmou a organização em comunicado.

Ainda, de acordo com as informações do site oficial, o evento manteve as datas para o ano que vem e ocorrerá entre 8 e 12 de outubro de 2021. Os visitantes que já tinham comprado ingressos para a edição de 2020 poderão utilizar as mesmas entradas no ano que vem, com a adição de bônus e descontos em lojas e atrações da feira. A organização não informou sobre reembolsos.