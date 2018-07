Reprodução Competições de League of Legends costumam reunir milhares de espectadores

Entre abril e maio, o Brasil será sede do Mid-Season Invitational, campeonato do jogo League of Legends que reúne os principais times do cenário internacional. Chamado informalmente de "mundialito", o torneio terá 13 times e será disputado entre abril e maio deste ano. O anúncio foi feito pela Riot Games nesta quarta-feira, 8.

A chegada ao Brasil também marca uma novidade no torneio em seu formato de disputa: até o ano passado, times de países do segundo escalão no League of Legends participavam de um torneio classificatório (o International Wildcard Invitational, ou IWCI) para participar do MSI.

Agora, o antigo IWC será integrado ao campeonato, e se transformará em uma primeira etapa do torneio, a Fase de Entrada. O vencedor da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends vai entrar nessa fase, cujas partidas serão disputadas entre 28 de abril a 6 de maio nos estúdios da Riot Games, em São Paulo.

Já na segunda fase, e com os times da elite mundial, vinda de países como Estados Unidos, Coreia do Sul e China, as partidas vão acontecer na Jeunesse Arena (antiga Rio Arena), no Rio de Janeiro.

O "mundialito" não é o primeiro grande torneio que o País recebe no cenário competitivo de League of Legends – no ano passado, a Riot brasileira sediou a disputa da seletiva do segundo escalão do eSport para o Mundial disputado nos Estados Unidos. A grande final da seletiva aconteceu em Curitiba, na Ópera de Arame, em setembro.













Brasil vai receber torneio de League of Legends em abril

Na China. A Riot Games também divulgou nesta quarta-feira, 8, os locais de disputa do Campeonato Mundial de League of Legends. Entre 23 de setembro e 4 de novembro, o torneio será disputado na China, em cidades como Wuhan, Guanghzou e Xangai. A grande final será no dia 4 de novembro, no Ninho do Pássaro, estádio de Pequim erguido especialmente para as Olimpíadas de 2008.

Assim como o MSI, o Mundial também aboliu sua seletiva para os times do segundo escalão, que agora disputarão uma etapa qualificatória dentro do próprio torneio.