Divulgação Marcelo 'coldzera' David é do time SK Gaming de Counter-Strike Global Offensive

Na noite do Oscar dos games, o Brasil teve seu espaço: o jogador brasileiro Marcelo 'coldzera' David, do time SK Gaming de Counter-Strike Global Offensive, venceu na categoria de melhor jogador de eSports do ano de 2016. Aos 22 anos, Coldzera foi reconhecido pela votação popular na terceira edição do Game Awards, que aconteceu na noite de quinta-feira, 1, em Los Angeles.

"Ganhar esse prêmio é uma conquista individual que me deixa muito feliz, e nada mais justo do que comemorar esse tempo todo com vocês", disse Coldzera, em português, no palco da premiação. Quem apresentou a categoria foi o maior atleta olímpico de todos os tempos, Michael Phelps, que deu os parabéns a "cinco colegas de profissão".

Coldzera foi o principal destaque da SK Gaming, time norte-americano, mas composto apenas por jogadores brasileiros, durante a temporada de 2016. Com boa regularidade, o time se classificou para várias finais e venceu dois Majors de CS-Go durante o ano. A vitória de Coldzera foi recebida com surpresa: ele superou o coreano Lee 'Faker' Sang-hyeok, que venceu pela terceira vez o campeonato mundial de League of Legends neste ano.

Premiação. Primeiro jogo original da Blizzard em duas décadas, Overwatch foi o grande vencedor da noite: além de ser o Jogo do Ano de 2016, o game de tiro multiplayer venceu outros três troféus – Jogo de eSports, Multiplayer e Estúdio do Ano. Uncharted 4 (Performance e Narrativa), Doom (Design de Som e Ação), Inside (Direção de Arte e Jogo Independente) e Pokémon Go (Jogo Mobile e Jogo para Família) tiveram duas vitórais cada um.

Feito pelo desenvolvedor norte-americano Ryan Green após a morte de seu filho por câncer, That Dragon Cancer foi o vencedor da categoria Jogos de Impacto. Pela primeira vez, o Game Awards também premiou jogos de realidade virtual, com a vitória de REZ Infinite. Criador de jogos como Metal Gear e Silent Hill, o japonês Hideo Kojima venceu o prêmio de ícone da indústria, uma homenagem da organização do prêmio. Confira abaixo toda a lista de vencedores.

Em 2015, o vencedor de game do ano foi The Witcher 3, da produtora polonesa CD Projekt Red, que também venceu o prêmio de estúdio do ano. Na primeira edição do Game Awards, foi a vez de Dragon Age: Inquisition, da Bioware.

Novos jogos. Além de dar os troféus para os melhores jogos do ano, o Game Awards também é um espaço para novos vídeos e anúncio de games. Entre os destaques do evento desta quinta-feira, estão o anúncio de dois novos games da Telltale: um será inspirado nos quadrinhos e no filme Guardiões da Galáxia, da Marvel, enquanto outro, The Walking Dead: The New Frontier, é inspirado nos quadrinhos e na série criada por Robert Kirkman.

Quem também deu as caras na premiação foi The Legend of Zelda: Breath of the Wild, game da Nintendo que deve ser um dos primeiros jogos a serem lançados para o novo console Nintendo Switch, e Mass Effect: Andromeda, novo título da franquia espacial da EA que havia sido anunciado na E3 de 2015.

Veja todos os vencedores:

Jogo do Ano: Overwatch

Estúdio: Blizzard (Overwatch)

Narrativa: Uncharted 4

Direção de Arte: Inside

Design de Som: Doom

Performance: Nolan North (Uncharted 4)

Jogo de Impacto: That Dragon, Cancer

Jogo Independente: Inside

Jogo para Dispositivos Móveis: Pokémon Go Jogo de Realidade Virtual: REZ Infinite

Ação: Doom

Aventura: Dishonored 2

RPG: The Witcher 3: Wild Hunt

Luta: Street Fighter V

Jogo para a Família: Pokémon Go

Estratégia: Civilization VI

Esportes & Corrida: Forza Horizon 3

Multiplayer: Overwatch

Time de eSports: Cloud 9

Jogador de eSports: Marcelo 'coldzera' David Jogo de eSports: Overwatch Ícone da Indústria: Hideo Kojima Jogo Mais Esperado: The Legend of Zelda: Breath of the Wild