Foto: Capcom A versão mais popular de Street Fighter é Street Fighter II, de 1992. No entanto, foi aqui que uma das franquias de luta mais populares da história começou a se popularizar. O game saiu originalmente para fliperamas.

Foto: Nintendo Segundo jogo da série The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link foi criado por Shigeru Miyamoto especialmente para o Nintendo Entertainment System (NES).

Foto: Capcom Um dos jogos de plataforma mais populares de todos os tempos, Mega Man teve seu início no Nintendo Entertainment System, em 1987.

Foto: Konami Clássico dos fliperamas, Contra mostrava a luta de soldados norte-americanos enviados para a Nicarágua, em um dos conflitos mais marcantes dos anos 1980. A primeira versão do game saiu para arcades.

Foto: Konami Produzido pela Konami para o NES, Castlevania II: Simon’s Quest é uma continuação direta do primeiro jogo e ajudou a estabelecer o padrão para jogos de plataforma baseados em combate e exploração – junto com Metroid, o gênero é chamado de Metroidvania. No game, o jogador volta a encarnar o papel de Simon Belmont, um caçador de vampiros.

Foto: Sega Lançado pela Sega em 1987 para arcades (e um ano depois presente no Master System), Wonder Boy in Monster Land é um jogo discreto de ação. No entanto, o game ganhou notoriedade no Brasil nos anos 1990, ao servir de base para o nacional Mônica no Castelo do Dragão.

Foto: Sierra Um dos jogos mais politicamente incorretos da história, Leisure Suit Larry mostra a saga de Larry, um quarentão tentando seduzir mulheres ao longo do jogo inteiro. A série foi criada pela Sierra, em 1987, para sistemas como o MS-DOS, o Amiga e o Apple Macintosh.

Foto: Sega Um dos primeiros RPGs japoneses de grande notoriedade, Phantasy Star saiu em 1987 para o Master System. O jogo também faz parte da história dos games no Brasil: foi um dos primeiros jogos que a Tec Toy traduziu por aqui, o que fez a empresa começar a estudar o desenvolvimento de games locais.

Foto: Square Enix Lançado em 18 de dezembro de 1987, Final Fantasy é o primeiro game da série da Square – hoje, conhecida como Square Enix – e estabelceu um padrão para jogos do gênero RPG (Role Playing Game). No game, o jogador pode interpretar quatro personagens diferentes – chamados Light Warriors – que buscam quatro orbes elementais ao longo do mundo.

Foto: Konami Segundo jogo do produtor Hideo Kojima, Metal Gear foi lançado originalmente em 1987 para o MSX, sistema de computação voltado para o consumidor final bastante popular nos anos 1980. É o primeiro jogo em que aparece o personagem Solid Snake, um militar que deve se infiltrar em bases inimigas sem ser percebido.

Foto: Nintendo Inspirado em um dos grandes boxeadores da época, Punch Out foi um dos grandes sucessos do NES -- o glorioso Nintendinho -- nos Estados Unidos. A série foi originalmente lançada em 1984, para arcades, mas ganhou uma versão em 1987 para o NES.

Foto: Taito Um dos principais jogos do gênero beat’em’up (no qual, em um cenário em 2D, o jogador deve distribuir socos e chutes em uma multidão de vilões), Double Dragon foi publicado pela Taito em 1987 para sistemas como o Nintendo Entertainment System.

Foto: Firaxis Um dos primeiros jogos do game designer Sid Meier, Pirates saiu originalmente para os PCs em 1987. O jogo tinha uma proposta simples: fazer o jogador ser um pirata no Caribe do século XVII, lutando contra espanhóis, ingleses, índios, franceses e holandeses.

Foto: André Elias/Elifoot Primeira versão do jogo de ser técnico de futebol, Elifoot saiu para o ZX Spectrum, computador pessoal muito popular na Europa nos anos 1980. O jogo tinha atletas fictícios e era pouco colorido.