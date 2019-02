Heritage Auctions Cópia rara de Super Mario para Nintendinho é uma das mais caras da história

Uma cópia de Super Mario Bros., lançado para o Nintendinho em 1985, foi vendida por US$ 100.150 em um leilão nos EUA - o valor coloca a cópia como uma das mais caras da história dos games. Seis colecionadores diferentes dos EUA decidiram rachar a conta para colocar as mãos na preciosidade.

Não é, porém, qualquer jogo esquecido num armário que pode atingir esse valor. A versão vendida reúne algumas condições especiais. Uma delas é o nível de preservação da embalagem, que está praticamente nova, segundo os avaliadores da Heritage Auctions, organizadora do leilão. Segundo, entre 1985 e 1986, apenas as cidades de Nova York e Los Angeles receberam versões de teste do jogo antes do lançamento oficial.

Entre 1985 e 1994, Super Mario Bros teve 11 reedições - e só as embalagens de 1985 e 1986 eram fechadas com um lacre adesivo. Essa é justamente a situação da cópia leiloada: caixa com lacre adesivo, indicando ser do lote de testes das cidades americanas. Segundo os organizadores, essa é a única cópia conhecida do jogo ainda lacrada.

Para a casa de leilões, a cópia do jogo é a equivalente de uma cópia bem preservada da HQ Action Comics #1, que marca a primeira aparição do Super-Homem nos quadrinhos. Em 2014, um cartucho de Nintendo World Championships, jogo raro também do Nintendinho, foi vendido por US$ 100.088