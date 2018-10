Sony Coleção está sendo vendida por R$ 61,50 na PlayStation Store

A nostalgia está forte no mundo da Sony: além de anunciar os 20 jogos da edição retrô do PlayStation Classic, a empresa também fechou uma parceria com a Konami para o relançamento de dois títulos da série Castlevania. Juntos em um único pacote, chamado de Castlevania Requiem, estão já disponíveis no mercado brasileiro os títulos Rondo of Blood, de 1993, e Symphony of the Night, de 1997, exclusivos para PlayStation 4.

Os dois jogos tem histórias interligadas: enquanto Rondo of Blood tem o caçador de vampiros Richter Belmont como protagonista, o segundo traz Alucard, filho de Drácula, no papel principal. O relançamento tem sua razão de ser: os jogos chegam ao mercado junto com a segunda temporada do seriado da Netflix inspirado na série da Konami.

Conheça os jogos. Lançado em 1993, Rondo of Blood não ficou tão famoso no Brasil. O motivo é simples: o game, décimo da franquia, era exclusivo para o Japão. Já Symphony of the Night marcou época entre os fãs do Playstation 1. No jogo, o filho de Drácula, Alucard, passa por diversos vilões e percalços para destruir seu pai, um notório vampiro.

Os dois jogos foram adaptados para serem jogados em resolução 4K ou 1080p; além disso, a Konami criou troféus especiais para os jogos, se adequando aos tempos modernos. Os dois jogos saem a R$ 61,50, com desconto de 15% para os inscritos no PlayStation Plus.