REUTERS

Equipes de esportes eletrônicos do video game Dota 2 disputaram um prêmio milionário nos últimos seis dias no evento principal do The International 2015, maior torneio do jogo, em Seattle.

E no fim do sábado, cinco jogadores, incluindo o adolescente de 16 anos Syed Sumail Hassan, que se mudou do Paquistão para Illinois, nos Estados Unidos, buscando seu sonho de se tornar um gamer profissional, ganharam mais de um US$ 1 milhão.

Atualmente no quinto ano e sendo realizado perante uma plateia que ocupou todos os 17 mil assentos da Key Arena, o International tem crescido a cada ano em tamanho, popularidade e possíveis prêmios aos jogadores. O torneio foi lançado em 2011 com o então inédito prêmio de US$ 1 milhão e agora oferece um total de US$ 18 milhões.

Fãs, alguns dos quais passeavam pela arena fantasiados como seus heróis favoritos do jogo, festejaram conforme o Evil Geniuses (EG) conquistou o campeonato contra o CDEC, garantindo a vitória contra os adversários com uma combinação de golpes devastadora no lar de um dos monstros neutros do jogo –Roshan.

Os games há muito são máquinas de fazer dinheiro para o setor de tecnologia, com previsão de gerar cerca de US$ 111 bilhões em receitas neste ano pela consultoria Gartner. Porém, nos últimos anos, os videogames têm se tornado um emprego em tempo integral para alguns jogadores de elite, conforme o interesse e os prêmios totais foram inflados.

Segundo a Valve, desenvolvedora do Dota 2, cerca de 11,5 milhões de usuários entram mensalmente no jogo, no qual dois times de cinco pessoas buscam destruir a base inimiga em um campo de batalha online.

/REUTERS