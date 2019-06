Divulgação/Cd Projekt Red Quem roubou a cena desta E3 foi o ator Keanu Reeves, que apareceu de surpresa na conferência da Microsoft para anunciar que fará um personagem em Cyberpunk 2077, jogo da produtora polonesa CD Projekt Red

Nos últimos movimentados anos, as conferências de imprensa da E3 realizadas pelas grandes produtoras têm anúncios que se atropelam, tamanha a quantidade de jogos para serem divulgados.

Em 2019, enquanto esperam uma nova geração de consoles chegar, muitas delas colocaram o pé no freio e mostraram poucas novidades. Outras preferiram apostar em uma estratégia multimídia: trouxeram games baseados em séries ou vice-versa – séries e filmes baseados em games.

A francesa Ubisoft foi quem mais ousou neste caso: interrompeu sua conferência para anunciar uma série de TV para o Apple TV+, serviço rival à Netflix que a fabricante do iPhone lançará nos EUA este ano. Trata-se de Mystic Quest: Raven’s Banquet: em formato de falso documentário, a produção será ambientada em um estúdio de games tentando criar seu próprio jogo – o protagonista será feito pelo ator Rob McElhenney, da série It’s Always Sunny in Philadelphia.

Também teve espaço para o anúncio, liderado pelo ator Jake Gyllenhaal, de um filme inspirado nos jogos de tiro The Division – por sua vez, inspirados em livros do escritor americano Tom Clancy. A produção ainda não tem data para estrear, mas será exibida pela Netflix.

A companhia de Reed Hastings, aliás, também tomou o caminho contrário ao da indústria: em vez de fazer séries de jogos, fez jogos de suas séries. Antes de chegar às telinhas, a terceira temporada do hit retrô Stranger Things será motivo de um game para PS4 e Xbox One; já a série inédita The Dark Crystal, com bonecos à la Vila Sésamo, vai virar um jogo para o Nintendo Switch.

Mas quem roubou a cena desta E3 foi mesmo o ator Keanu Reeves, que apareceu de surpresa na conferência da Microsoft para anunciar que fará um personagem em Cyberpunk 2077, jogo da produtora polonesa CD Projekt Red – a mesma de The Witcher 3, um dos títulos mais aclamados dos últimos anos.

No novo game, ele viverá aventuras em um universo cheio de computadores, futurista e distópico, não muito distante do que já conheceu em Matrix – em uma prova do eterno retorno da cultura pop. “É uma tendência que os jogos fiquem cada vez mais transmídia”, afirma Guilherme Camargo, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). “Isso acontece porque o mundo digital é repleto de dados, e com eles é possível ter previsibilidade maior sobre o comportamento do consumidor.”