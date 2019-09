Respawn Medal of Honor: Above and Beyond chegará em 2020 para os óculos de realidade virtual do Facebook

Antes de Call of Duty e Battlefield dominarem o mercado de games de tiro, houve Medal of Honor: um jogo de batalhas ambientado na Segunda Guerra Mundial. Em 2020, quem não viveu essa experiência poderá mergulhar nela: nesta quarta-feira, 25, o Facebook e o estúdio de games Respawn (responsável por Titanfall e Apex Legends) anunciaram uma parceria para a criação de Medal of Honor: Above and Beyond, um novo jogo de realidade virtual.

Previsto para 2020, o jogo vai sair apenas para os dispositivos do Facebook de realidade virtual -- o Oculus Quest e o Oculus Rift S, lançados no primeiro semestre deste ano. Será uma recriação, claro, da Segunda Guerra Mundial, com o jogador assumindo o papel de soldados franceses nas lutas contra os nazistas.

Segundo as duas empresas, será possível pilotar tanques e aviões, lutar em campo aberto e até mesmo interagir com pianos, por exemplo – isso porque os franceses usavam música para coordenar seus ataques aos alemães.

"Não há nenhum momento nesse jogo em que o jogador ficará relaxado", disse um executivo da Respawn, no trailer apresentado durante a conferência de abertura da Oculus Connect, evento de realidade virtual que o Facebook realiza nesta semana em San José, nos Estados Unidos.

De acordo com a Respawn, as pesquisas para o jogo incluíram mapeamento de armas e tanques, bem como entrevistas com veteranos de guerra -- a ideia parece ser realmente fazer o jogador se sentir dentro dos combates, como nunca antes.

*O jornalista viajou a San Jose (EUA) a convite do Facebook