Zynga/The New York Times O Farmville ficará disponível no Facebook até 31 de dezembro

O jogo de simulação de fazenda Farmville, um clássico do Facebook, chegou ao seu fim. A Zynga, desenvolvedora do game, anunciou nesta segunda-feira, 28, que vai encerrar o Farmville no final deste ano, já que a rede social não dará mais suporte a games em Flash.

O Farmville foi lançado em 2009 e atingiu em menos de dois meses o número de 10 milhões de usuários ativos diariamente. A Zynga chegou a lançar uma versão do jogo para celular, mas o sucesso veio mesmo na versão original.

Se você ainda joga o Farmville, atenção às datas: o jogo ficará disponível no Facebook até 31 de dezembro, e o sistema de pagamentos do game será encerrado um pouco antes, em 17 de novembro.

A Zynga afirma que o Farmville 3 será lançado em breve, mundialmente, em uma nova versão para celular.