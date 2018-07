Foto: Divulgação O NES Classic Edition é uma versão para o século XXI do Nintendo Entertainment System (conhecido informalmente como NES ou “Nintendinho”, aqui no Brasil), primeiro console da empresa, lançado em 1983 no Japão – mas só em 1985 nos EUA e no Brasil. O NES Classic Edition, previsto para chegar às lojas dos EUA em novembro por US$ 60 (equivalente a pouco mais de R$ 200), é uma experiência retrô total, tendo 30 jogos na memória (incluindo clássicos como Super Mario Bros e os primeiros The Legend of Zelda e Final Fantasy) e um controles réplica do NES – quem quiser jogar com os amigos poderá comprar mais um controle por US$ 10.

Foto: Reprodução Adaptado da versão para arcade lançada em 1984, no jogo Balloon Fight o jogador precisa estourar os balões dos adversários para derrubá-los na águra e ficar atento para que seus balões não sejam atacados.

Foto: Reprodução Lançado em 1986, em Bubble Bobble o jogador controla os dinossauros Bub e Bob que atiram bolhas para aprisionar os inimigos. O objetivo é derrotar todos para avançar pelas cem fases do jogo.

Foto: Reprodução Desenvolvido pela Konami em 1987, o jogo de plataforma Castlevania coloca o jogador no papel do personagem Simon Belmont que terá a difícil tarefa de derrotar o vampiro Drácula.

Foto: Reprodução Com o sucesso do primeiro título, logo a Konami lançou a continuação Castlevania II: Simon's Quest. Com a mesma jogabilidade de antes, a sequência dá menos destaque às cenas de ação e coloca o jogador para investigar cenários na Transilvânia.

Foto: Reprodução Lançado para arcade em 1981, Donkey Kong foi um dos primeiros jogos do gênero plataforma, cuja jogabilidade é focada na movimentação do personagem principal por estruturas de diferentes alturas. No game, Jumpman, que depois ficaria conhecido como Mario, deve enfrentar obstáculos para regastar a princesa Pauline – primeiro nome da princesa Peach.

Foto: Reprodução Donkey Kong Jr. é sequência do jogo Donkey Kong, lançada um ano depois. A trama do jogo é uma reviravolta: o personagem Donkey Kong Jr. precisa salvar seu pai, Donkey Kong, preso em uma gaiola como punição por ter sequestrado a princesa Pauline.

Foto: Reprodução Em Double Dragon II - The Revenge, o jogador vai distribuir muitos socos e chutes em membros de uma gangue responsável por assassinar a namorada de um dos personagens principais. O destaque do jogo lançado em 1989 foi a possibilidade de jogar com dois personagens simultâneos na tela.

Foto: Reprodução Similar ao Tetris, Dr. Mario consiste em um jogo do gênero puzzle, lançado em 1990. O objetivo é destruir todos os vírus, combinando cápsulas de vitamina da mesma cor.

Foto: Reprodução O jogo de corrida de motocross Excitebike foi uma dos primeiros títulos lançados para NES em 1985. O jogador controla um motociclista que precisa desviar de obstáculos e terminar a corrida abaixo de um determinado limite de tempo.

Foto: Reprodução O primeiro título da série Final Fantasy foi lançado em 1987 e ajudou a popularizar o gênero RPG. A trama envolve quatro personagens, escolhidos pelo jogador, que precisam derrotar demônios para salvar o mundo.

Foto: Reprodução Em Galaga, o jogador controla uma nave que se move para os lados na parte inferior da tela. Ele precisa impedir uma invasão de inimigos em forma de insetos, atirando neles e desviando de seus ataques.

Foto: Reprodução O game de plataforma Ghosts'n Goblins traz o cavaleiro Arthur que precisa passar por vários cenários enfrentando monstros, fantasmas e demônios para salvar uma princesa aprisionada em um castelo.

Foto: Reprodução Desenvolvido em 1985, Gradius é um jogo de nave que coloca o jogador como a última esperança para defender o planeta de uma invasão de alienígenas que querem escravizar os seres humanos.

Foto: Reprodução No jogo Ice Climber de 1985, o jogador precisa subir montanhas, saltando sobre fendas de gelo e se defender de criaturas selvagens com um martelo. O objetivo é recuperar vegetais roubados por um condor gigante.

Foto: Reprodução Em 1987, a Nintendo lançou o game Kid Icarus, que traz o anjo Pit e seu arco e flecha mágico. No jogo de aventura, Pit precisa restaurar a paz em Angel Land derrotando a deusa das trevas Medusa.

Foto: Reprodução O game estilo plataforma Kirby's Adventure foi lançado pela Nintendo em 1993, sendo o segundo jogo da série, depois de Kirby's Dream Land, para Game Boy. No game, o personagem Kirby, que tem a capacidade de copiar poderes dos adversários, precisa recuperar a Star Rod, uma fonte de energia responsavel por garantir os sonhos dos habitantes de Dream Land.

Foto: Reprodução No jogo que deu início à franquia de jogos mais popular do mundo, Mario e seu irmão Luigi se enfrentam em um cenário onde vários inimigos vão surgindo a partir dos canos. Os irmãos encanadores também podem cooperar entre si para se livrar das criaturas que tomaram os esgotos.

Foto: Reprodução Mega Man II é um jogo de aventura de 1988, que ganhou destaque pela qualidade dos gráficos, pela trilha sonora e, principalmente, por estrear o sistema de “password”, que possibilita ao jogador interromper e recomeçar o jogo novamente na fase onde parou. Com a habilidade de copiar as armas de seus inimigos, o personagem Mega Man deve acabar com os planos do vilão Dr. Willy de dominar o mundo.

Foto: Reprodução O primeiro jogo da série Metroid chegou às lojas em 1986. A história se passa no planeta Zebes, onde a personagem Samus tenta recuperar formas alienígenas que foram roubadas por piratas do espaço que pretendem usá-las para criar armas biológicas.

Foto: Reprodução Produzido em 1988, em Ninja Gaiden, o jogador assume o papel de Ryu Hayabusa, um guerreiro em ascensão no clã de sua família, que viaja para a América para buscar vingança pela morte de seu pai.

Foto: Reprodução Originalmente produzido para o Atari no início dos anos 1980, Pac-Man apresenta uma jogabilidade simples. O personagem precisa percorrer um labirinto para comer todas as pastilhas da fase, evitando ser atacado por fantasmas.

Foto: Reprodução Punch-Out!! Featuring Mr. Dream é um game de boxe desenvolvido pela Nintendo em 1987. No jogo, o lutador estreante Little Mac precisa derrubar vários oponentes, incluindo o pugilista Mike Tyson.

Foto: Reprodução StarTropics é um jogo de 1990 em que o jogador controla Mike Jones, um garoto que viaja para uma ilha tropical à procura de seu tio desaparecido. O jogo mistura elementos de exploração e batalhas contra monstros.

Foto: Reprodução Em Super C, também conhecido como Super Contra, os clones de Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone se unem para impedir que uma organização alienígena domine o planeta Terra. O game foi desenvolvido pela Konami e lançado para NES em 1990.

Foto: Reprodução Lançado em 1985, o clássico Super Mario Bros foi um dos jogos mais vendidos da história com mais de 40 milhões de cópias e foi responsável pela popularização do NES. O jogo segue o enredo tradicional da série: Mario precisa salvar a princesa Peach do vilão Bowser.

Foto: Reprodução Super Mario Bros 2 mantém o mesmo estilo do jogo original, porém o nível de dificuldade é bem maior. Por conta disso, a sequência não fez tanto sucesso e a Nintendo decidiu não lançar o título para NES nos Estados Unidos. O jogo chegou ao Japão em 1988.

Foto: Reprodução Considerado ainda por muitos como o melhor jogo da série, Super Mario Bros 3 foi lançado em 1988 no Japão e logo se tornou um grande sucesso. Desta vez, Mario e Luigi precisam restaurar a paz no Reino dos Cogumelos depois que os filhos de Bowser transformam os reis em animais.

Foto: Reprodução No game de futebol americano Tecmo Bowl, o jogador escolhe opções de jogadas ofensivas para seu time e deve tentar prever a jogada do adversário. O jogo foi o primeiro a usar os nomes dos jogadores reais da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla em inglês) dos EUA

Foto: Reprodução Criado em 1986, The Legend of Zelda é o primeiro jogo da saga do herói Link que percorre o reino de Hyrule para resgatar a Princesa Zelda que foi sequestrada pelo antagonista Ganon. O jogo incorpora elementos de RPG, aventura e ação.