Konami Brasileiro Philippe Coutinho será a estrela da capa do jogo da Konami, que chega em agosto para os consoles

A Konami anunciou nesta quarta-feira, 9, que o novo jogo de sua franquia de futebol Pro Evolution Soccer já tem data para chegar. Com versões previstas para PlayStation 4, Xbox One e PC, Pro Evolution Soccer chega ao mercado em 30 de agosto e terá o brasileiro Philippe Coutinho, do Barcelona, como destaque de capa.

Segundo a empresa, o novo jogo – que compete com a série FIFA, da EA Sports – terá novidades dentro de campo, como cansaço dos jogadores, posicionamento individual e mudanças na física da bola (isto é, na forma como a pelota se movimenta a partir dos chutes dos jogadores) dentro do gramado. Além disso, o jogo terá novas animações e comemorações de atletas, mudanças em menu. De acordo com a Konami, o jogo também estará disponível na resolução 4K (Ultra HD), utilizada por versões mais potentes de consoles atuais, como o Xbox One X e o PlayStation 4 Pro.

A principal mudança, porém, disse a japonesa, estará no modo MyClub – equivalente ao Ultimate Team de FIFA, no qual os usuários podem adquirir cartas de atletas e com elas montar seus times. Segundo a Konami, as estatísticas dos jogadores acompanharão com mais precisão os desempenhos dos atletas na vida real.

Além de Coutinho, outro destaque do game será o meiocampista inglês David Beckham, presente em uma edição especial do jogo. A Konami não disse ainda se o jogo terá versões para o Nintendo Switch, nem para videogames mais antigos, como Xbox 360 e PlayStation 3.