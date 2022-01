Sony O PlayStation 5 vem sofrendo com a escassez global de chips desde seu lançamento, em novembro de 2020

Frente aos problemas de produção do PlayStation 5, a Sony vai recorrer ao seu modelo antigo para fechar as contas. De acordo com reportagem da agência de notícias Bloomberg, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto, a empresa decidiu aumentar a produção do PlayStation 4 ao longo de 2022 – a estratégia pode colocar até 1 milhão de consoles antigos a mais no mercado.

O PlayStation 5 vem sofrendo com a escassez global de chips desde seu lançamento, em novembro de 2020 – a crise tem afetado diferentes indústrias, desde fabricantes de celular até montadoras de veículos. Em novembro, a empresa cortou a previsão e reduziu o número de unidades PS5 montadas para o ano fiscal para cerca de 15 milhões, de sua meta anterior de 16 milhões.

Segundo a Bloomberg, o plano inicial da Sony era encerrar a produção do PlayStation 4 no final de 2021. Agora, a empresa enxergaria o modelo como uma saída para lidar com a crise de chips, já que o PS4 usa um hardware mais antigo e pode ser uma alternativa mais econômica para o consumidor.

Um porta-voz da Sony disse à agência de notícias que a empresa não planejava descontinuar o PlayStation 4 em 2021. “É um dos consoles mais vendidos de todos os tempos e sempre há cruzamento entre gerações”, disse.