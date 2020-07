Lego/Divulgação Lego lança kit da Nintendo

Para muitos é a junção de dois titãs da infância: a Lego anunciou nesta terça, 14, o lançamento de um kit que recria o Nintendinho, console clássico da fabricante japonesa. Com 2.646 peças, o conjunto permite não apenas recriar o videogame, com direito ao controle, mas também inclui um cartucho de Super Mario e uma televisão para ver o game em ação.

A tela da TV mostra o encanador bigodudo atravessando uma das fases do clássico game de 1985 - uma manivela do lado esquerdo permite movimentar o personagem. O kit estará à venda a partir de 1° de agosto por US$ 230.

Como outras colaborações entre a Lego e a Nintendo, há elementos tecnológicos no conjunto. É possível posicionar em cima da TV o boneco do Mario incluso em outro kit da Lego baseado no personagem. Eles se conectam via Bluetooth e emitem os sons da fase recriada no novo brinquedo.