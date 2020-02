EA Game da EA Sports fechou acordo com a Conmebol

A partir do dia 3 de março, o maior campeonato de clubes das Américas, a Copa Libertadores da América, poderá ser jogado em FIFA 20, game de futebol da EA Sports. O novo modo de jogo estará disponível como um DLC (conteúdo baixável) gratuito para PlayStation 4, Xbox One e PC.

Com a novidade, chegam ao FIFA 20 quatro novos times brasileiros: São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Vasco, que não tinham licenciamento com a EA – apenas com o rival PES 2020, da japonesa Konami. O Corinthians, que não passou para a fase de grupos da Libertadores da América, não estará presente no jogo. Os quatro times se juntam a outras 15 equipes brasileiras que já estavam presentes em FIFA 20 e será possível não só utilizá-los na Libertadores, como também no Modo Carreira, disputando o Campeonato Brasileiro.

Os uniformes dos times também foram reproduzidos com detalhes – o Flamengo, por exemplo, ostenta o símbolo de campeão da Libertadores de 2019. Mas a alegria para por aí: por problemas de contrato com os jogadores brasileiros, a EA não reproduz os nomes dos craques do País em seu game. No lugar de Gabigol, Dudu e Soteldo, por exemplo, aparecem nomes e feições genéricas.

EA Racing, da Argentina, é o único time da Libertadores que terá estádio, uniformes e nome dos jogadores no game

Segundo a empresa, só quatro times têm faces fielmente reproduzidas: Millionarios, da Colômbia, Universidade Católica, do Chile, Independiente e Racing da Argentina. Já River Plate, Boca Juniors e Colo-Colo, que tinham identidades genéricas, agora pelo menos tem nomes e uniformes licenciados. O único time sul-americano que tem seu estádio reproduzido no jogo é o Racing, da Argentina – e não, não há chances de ver o Maracanã pintando em FIFA 20 em breve.

Além de jogar a Taça Libertadores e o modo Carreira, os jogadores também poderão se divertir com alguns elementos do torneio em áreas como Amistosos e o modo Ultimate Team, no qual é preciso colecionar cartas para melhorar seu time.