A Activision-Blizzard anunciou, nesta terça-feira, 12, lucro e receita de 2019 abaixo das previsões de Wall Street, ao divulgar seus resultados financeiros para o ano de 2018. A empresa, apesar de ter lucro recorde no ano passado, divulgou que vai cortar 800 vagas ao longo deste ano, para se concentrar no desenvolvimento de suas franquias de jogos -- a companhia está com medo da concorrência, em especial de games como a sensação gratuita Fortnite. No final de 2017, a Activision tinha 9,8 mil funcionários.

Como parte das ações de reestruturação, a Activision espera ter uma despesa de cerca de US$ 150 milhões. A Activision disse que o número de desenvolvedores trabalhando em seus principais jogos, como Call of Duty, Candy Crush e Overwatch vai subir cerca de 20% ao longo de 2019.

"O foco da Activision em franquias de jogos importantes para eles e o anúncio dos cortes de funcionários é o caminho certo para retornar ao crescimento", disse Mike Hickey, analista da Benchmark.

Os resultados da Activision seguiram-se a balanços fracos divulgados pelas rivais Take-Two Interactive Software e Electronic Arts e somaram-se aos temores de que a concorrência de jogos gratuitos de “battle royale”, como Fortnite, está corroendo as receitas.

As projeções para o ano inteiro da Activision para lucro ajustado de US$ 2,1 por ação e receita de US$ 6,3 bilhões vieram abaixo das estimativas de Wall Street. Os analistas esperavam lucro de US$ 2,54 por ação e receita de US$ 7,25 bilhões, segundo dados da IBES Refinitiv. "2019 será um ano de transição para nós", disse o vice-presidente financeiro da Activision, Dennis Durkin.

Sony. Enquanto isso, a Sony decidiu substituir o presidente de sua unidade de videogames pelo vice-presidente de suas operações na Inglaterra, depois que apurar queda no lucro e em meio aos preparativos da companhia para lançamento da próxima geração do PlayStation.

A Sony Interactive Entertainment disse que o vice-presidente Jim Ryan se tornará presidente a partir de 1º de abril. A nomeação é feita dias depois da unidade ter registrado queda de lucro em um momento, em que o PlayStation 4 se aproxima do fim de seu ciclo de vida. A Sony informou que está planejando seu próximo console, mas não forneceu detalhes como nome ou data de lançamento do aparelho.

“Essa indústria é implacavelmente veloz e, para continuarmos sendo líderes de mercado, precisamos nos desenvolver constantemente com um senso de urgência”, disse Kenichiro Yoshida, presidente-executivo da Sony Corp, sobre a nomeação.

O titular John Kodera, que assumiu o cargo em novembro de 2017, se tornará vice-presidente com foco nos negócios de rede do PlayStation. Seu antecessor, Andrew House, esteve no cargo por seis anos.