Nintendo/Divulgação Tentando voltar às origens, a Nintendo irá lançar o esperado 'Super Mario Party' para o Nintendo Switch na sexta-feira, 5

Quando Mario surgiu pela primeira vez como o herói do jogo Donkey Kong, em 1981, ninguém imaginava que o encanador se tornaria um dos maiores fenômenos da cultura pop no final do século XX. Com uma franquia de jogos de plataforma bem estabelecida, a Nintendo lançou Mario Party em 1998 para o Nintendo 64, um jogo de festa (party game) que aproveitava o fato que até quatro pessoas poderiam se divertir juntas no mesmo console. A ideia acabou se transformando em uma franquia, que ganha nova edição nesta sexta-feira, 5, com Super Mario Party.

Exclusivo para o Switch, o game tem como meta voltar às origens, que fizeram o sucesso inicial da série nos anos 1990. Com 80 mini-jogos disponíveis, Super Mario Party volta com o tradicional modo de jogo - o Party Mode - onde até quatro jogadores andam por tabuleiros atrás de estrelas para ganharem as partidas. Em outro modo, o Partner Party, os jogadores podem se juntar em duplas para competir – mas ele só estará disponível para quem só tiver os dois controles que já vêm com o console.

Além desses dois modos, o jogo também vai contar com a possibilidade de quatro consoles Switch ficarem pareados através da função sem fio – assim, cada jogador poderá ter uma tela individual durante as partidas. Segundo a Nintendo, é uma forma de aumentar o aspecto social do game em grandes festas.

Nintendo/Divulgação O Party Mode de 'Super Mario Party' traz de volta o tradicional tabuleiro onde até quatro jogadores brincam nos mini-games atrás de estrelas

Uma das críticas dos donos do Switch nas redes sociais é a impossibilidade de jogar Super Mario Party no modo portátil do console: o jogo só irá funcionar se estiver conectado na base que vem com o videogame, normalmente ligada na TV. Em seu site oficial, a Nintendo explicou que, como alguns dos jogos fazem uso do giroscópio presente nos controles, seria inviável jogar o game pelo modo portátil.

Modo online. A grande novidade dessa nova edição de Mario Party é a presença inédita de um modo online – o Online Mario-thon – que vai contar com rankings e uma tabela de liderança que, segundo a Nintendo, vão resultar em prêmios reais para os jogadores. Na parte online do game, os quatro jogadores serão colocados em um modo onde vão fazer uma sequência de cinco dos 80 mini-jogos, escolhidos aleatoriamente, e vence quem fizer mais pontos no final da partida.

Além da possibilidade de jogar online através do serviço disponível no Nintendo Switch, os jogadores também poderão jogar esse modo online localmente, por meio do modo sem fio do console.

Nintendo/Divulgação No inédito Online Mario-thon, até quatro jogadores poderão usar o serviço online do Switch para jogarem 'Super Mario Party' remotamente

Personagens disponíveis. Além dos tradicionais personagens Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Wario, Daisy e Waluigi, que estão presentes na franquia desde Mario Party 3, Super Mario Party conta com a estreia de Bowser Jr. e Diddy Kong – que anteriormente só estavam disponíveis para as versões portáteis do jogo. Além disso há os novatos Pom Pom, Goomba e Monty Mole. Já o cogumelo Toad volta a ser o “árbitro” das partidas e não estará mais disponível para os jogadores.

Após o lançamento, a Nintendo promete expandir o jogo com novos mini-jogos, modos e personagens disponíveis. Super Mario Party é exclusivo para o Switch e está disponível para compra online na Loja Nintendo, no Brasil, pelo preço sugerido de R$ 250,79.